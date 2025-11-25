UGREEN applique des remises importantes pour le Black Friday sur plusieurs modèles de sa gamme NASync, une série de NAS pensés pour simplifier l’organisation, la sauvegarde et le partage de données à la maison comme en petite structure.
Reconnue pour ses accessoires réseau et solutions de connectivité, UGREEN développe depuis quelques années une gamme complète de NAS destinés au grand public comme aux utilisateurs avancés. À l’occasion du Black Friday, cinq références bénéficient de réductions notables chez Amazon, allant du modèle le plus simple orienté débutants aux unités quadricœurs conçues pour un environnement de travail plus soutenu. Chaque appareil a été pensé pour répondre à un usage précis : sauvegarde familiale, bibliothèque multimédia, stockage photo avec IA, centralisation de documents ou gestion de projets professionnels.
Les offres UGREEN à saisir pour le Black Friday
- UGREEN NASync DH2300 à 169,99€ au lieu de 209,99€ (-20%)
- UGREEN NASync DXP2800 à 279,99€ au lieu de 349,99€ (-20%)
- UGREEN NASync DXP4800 à 439,99€ au lieu de 549,99€ (-20%)
- UGREEN NASync DH4300 Plus à 322,49€ au lieu de 429,99€ (-25%)
- UGREEN NASync DXP4800 Plus à 559,99€ au lieu de 699,99€ (-20%)
Une porte d’entrée simple vers le stockage en réseau
Le NASync DH2300 est pensé pour ceux qui souhaitent découvrir le fonctionnement d’un NAS sans entrer dans une configuration complexe. Avec ses deux baies et ses 4 Go de RAM, il convient aux usages domestiques : sauvegarde de documents, stockage photo, partage familial ou centralisation de fichiers entre plusieurs appareils. Son format compact permet de l’intégrer facilement dans un bureau ou un salon, sans générer de bruit excessif ni nécessiter d’installation particulière.
Grâce à la promotion Black Friday, le DH2300 passe à 167,99€ au lieu de 209,99€, ce qui en fait un bon point d’entrée pour installer un premier serveur personnel à la maison.
L’une des particularités du DH2300 réside dans sa connexion NFC One-Touch, qui facilite l’accès aux fichiers et surtout la sauvegarde rapide depuis un smartphone compatible. Cette approche répond clairement aux besoins des familles cherchant un moyen simple de conserver photos et vidéos sans passer par des services cloud externes. L’appareil propose également un album photo avec IA, capable de trier automatiquement les contenus pour organiser plus facilement les bibliothèques multimédia.
Le port 1 GbE suffit pour des transferts réguliers, même si les utilisateurs travaillant sur des fichiers lourds devront accepter des vitesses plus modestes que sur les modèles 2,5 GbE. Pour un usage courant, il permet de synchroniser les appareils, de réaliser des sauvegardes en arrière-plan et de streamer du contenu local en Full HD.
Un NAS compact plus rapide pour les besoins quotidiens
Avec son processeur Intel N100 quadricœur et ses 8 Go de RAM DDR5, le NASync DXP2800 se positionne comme une solution polyvalente pour les foyers et les petites équipes qui manipulent des volumes de données plus importants. Il permet d’héberger des sauvegardes automatiques, de gérer une médiathèque plus conséquente ou d’alimenter des espaces collaboratifs grâce à une interface réseau plus rapide.
Pendant le Black Friday, il est proposé à 279,99€ au lieu de 349,99€.
Le passage au 2,5 GbE fait une vraie différence dès lors que l’on manipule des photos RAW, des vidéos, des fichiers lourds ou que plusieurs utilisateurs accèdent au NAS simultanément. Ce débit permet également de tirer parti des deux emplacements M.2 NVMe, dédiés à la mise en cache ou à la création d’un petit volume SSD pour accélérer les opérations fréquentes.
Le DXP2800 intègre également une sortie HDMI 4K, un point utile pour les utilisateurs souhaitant projeter du contenu directement via le NAS ou vérifier un flux multimédia sans passer par le réseau. Cette polyvalence en fait un bon compromis entre performance et consommation électrique.
Une solution 4 baies pour les utilisateurs qui voient large
Pour ceux qui souhaitent dépasser les limites d’un NAS 2 baies, le DXP4800 propose un châssis 4 baies, idéal pour augmenter la capacité totale ou mettre en place des systèmes RAID plus robustes. Il reprend la plateforme technique du DXP2800 : processeur Intel N100, 8 Go de RAM DDR5, un port 2,5 GbE, et deux emplacements M.2 NVMe pour accélérer les opérations courantes.
Avec un prix Black Friday à 439,99€ au lieu de 549,99€, le DXP4800 s’adresse clairement aux utilisateurs qui anticipent une montée en charge de leur stockage ou désirent une solution durable sans basculer vers des modèles très haut de gamme.
Cette architecture apporte une véritable flexibilité : possibilité de créer un volume massif pour une médiathèque 4K, d’héberger plusieurs sauvegardes familiales, ou d’offrir un espace partagé pour un groupe professionnel. Le stockage eMMC de 32 Go intégré pour le système améliore la réactivité et laisse les baies SATA entièrement disponibles.
Le ports 2,5 GbE ouvre la voie à l’agrégation de liens, une fonctionnalité utile si plusieurs utilisateurs accèdent simultanément au NAS ou si l’on souhaite maintenir de bonnes vitesses à travers plusieurs services (streaming, synchronisation, sauvegardes réseau…). L’HDMI 4K reste également présent, renforçant l’usage multimédia local.
Un NAS 4 baies orienté usage familial intensif
Le DH4300 Plus reprend l’idée d’un NAS simple à utiliser, mais avec une structure plus large adaptée aux familles nombreuses ou aux utilisateurs qui souhaitent gérer plusieurs volumes distincts. Ses 4 baies permettent par exemple de séparer photos, documents professionnels, sauvegardes d’ordinateurs et bibliothèque multimédia, tout en profitant d’une gestion plus fine des autorisations.
Avec la promotion Black Friday, le DH4300 Plus est proposé à 322,49€ au lieu de 429,99€.
L’une des particularités du DH4300 Plus est sa fonction NFC One-Touch, utile pour déclencher rapidement l’enregistrement de photos ou le partage d’un fichier depuis un smartphone compatible. UGREEN met également en avant un système d’album IA, pensé pour classer automatiquement les images, identifier des personnes et créer des collections thématiques sans intervention manuelle.
Le port 2,5 GbE constitue un bon équilibre entre rapidité et compatibilité avec les réseaux domestiques actuels. Combiné aux 8 Go de RAM, il permet d’héberger des usages familiaux variés : sauvegardes automatiques, streaming de vidéos locales, partage d’espace entre parents et enfants, ou hébergement de petits services maison.
Le modèle le plus complet de la sélection
Positionné comme le NAS le plus polyvalent de cette sélection, le DXP4800 Plus s’adresse aux utilisateurs avancés, aux indépendants ou aux petites structures ayant besoin d’un stockage capable de suivre des charges de travail variées. Il embarque un processeur Intel Pentium Gold 8505, une puce 5 cœurs permettant d’assumer davantage de tâches simultanées, notamment lors de transcodage vidéo, de synchronisations multiples ou d’utilisation d’applications réseau plus lourdes.
En promotion à 559,99€ au lieu de 699,99€, il constitue la solution la plus complète pour ceux qui souhaitent anticiper de futurs besoins ou installer un véritable hub numérique pour la maison ou le bureau.
Ses 8 Go de RAM DDR5 et son SSD interne de 128 Go dédié au système garantissent une bonne réactivité, tandis que ses quatre baies assurent une grande capacité de stockage. La présence d’un port 10 GbE marque une réelle évolution : les transferts sont nettement plus rapides, et les utilisateurs travaillant sur des fichiers volumineux (vidéo, photo RAW, projets 3D) peuvent bénéficier d’un flux bien plus fluide.
Le port 2,5 GbE et 10 GbE permettent de séparer les flux réseau ou d’optimiser la distribution des services. Ajoutez à cela deux emplacements M.2 NVMe, une sortie HDMI 4K, et une compatibilité étendue avec les usages multimédias ou professionnels.
Pour aller plus loin, vous pouvez retrouver toutes les offres UGREEN NAS du Black Friday sur Amazon, ainsi que l’ensemble des promotions disponibles sur le site officiel.