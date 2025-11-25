Le NASync DH2300 est pensé pour ceux qui souhaitent découvrir le fonctionnement d’un NAS sans entrer dans une configuration complexe. Avec ses deux baies et ses 4 Go de RAM, il convient aux usages domestiques : sauvegarde de documents, stockage photo, partage familial ou centralisation de fichiers entre plusieurs appareils. Son format compact permet de l’intégrer facilement dans un bureau ou un salon, sans générer de bruit excessif ni nécessiter d’installation particulière.

Grâce à la promotion Black Friday, le DH2300 passe à 167,99€ au lieu de 209,99€, ce qui en fait un bon point d’entrée pour installer un premier serveur personnel à la maison.