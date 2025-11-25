PcComponentes se distingue cette année par des réductions réellement pertinentes, là où le Black Friday peut parfois noyer les acheteurs sous des offres moins avantageuses qu’elles n’y paraissent. L’enseigne casse les prix sur des produits premium en conservant une exigence de qualité que l’on ne retrouve pas partout.

Dans la sélection du jour, plusieurs références ont d’ailleurs été testées et validées sur notre banc d’essai : le Intel Core Ultra 5 et le LG OLED55C5, tous deux notés 8/10, ou encore la Galaxy Watch 8, qui obtient un excellent 9/10. De quoi rassurer pleinement celles et ceux qui cherchent à profiter du Black Friday sans faire de compromis sur la fiabilité ou la performance.