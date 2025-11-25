Le Black Friday n'a pas fini de nous surprendre. PC Componentes bouleverse le marché ce vendredi avec 15 promos chocs qui font trembler la concurrence. Découvrez les ci-dessous.
Avec le Black Friday, les amateurs de promos ne sont jamais déçus. Il y a toujours des offres folles qui viennent surpasser nos attentes. Cette année, cela vient de PC Componentes. La marketplace espagnole rogne ses marges pour se faire un nom durant le Black Friday. Si vous cherchez une TV pas chère, du matos gaming, ou un aspirateur dernier cri, c'est le moment de casser votre tirelire. Découvrez les 15 meilleurs deals ci-dessous.
Les 15 promos chocs chez PC Componentes pour le Black Friday
- Liseuse Kindle E-Book 6 à 86, 94 € au lieu de 115,62 €
- Écran PC Philips 1000 à 108,45 € au lieu de 138,74 €
- Écran PC ASUS TUF Gaming à 118,02 € au lieu de 172,55 €
- Casque gamer Corsair HS80 à 128,92 € au lieu de 188,42 €
- Aspirateur robot laveur Roborock Q7 M5 à 159,99 € au lieu de 249,99 €
- Carte mère ASUS ROG Strix B650-A à 180,74 € au lieu de 199,99 €
- Tablette Wi-Fi TCL NXTPAPER 11 Plus à 180,89 € au lieu de 229,54 €
- Processeur Intel Core Ultra 5 à 199,00 € au lieu de 349,78 €
- Écran PC AOC Q27 à 247,83 € au lieu de 318,25 €
- Samsung Galaxy Watch 8 à 293,53 € au lieu de 313,36 € €
- Téléviseur Hisense 65A6K à 379 € au lieu de 594,05 €
- PC portable HP 17-cn4002nf à 423 € au lieu de 519 €
- Carte graphique ASUS GeForce RTX 5070 OC à 543,77 € au lieu de 842,96 €
- Aspirateur robot Roborock Saros 10R à 899,99 € au lieu de 1499,99 €
- Téléviseur LG OLED55C5 + barre de son LG à 1099 € au lieu de 1599 €
Black Friday PcComponentes : une garantie de qualité
PcComponentes se distingue cette année par des réductions réellement pertinentes, là où le Black Friday peut parfois noyer les acheteurs sous des offres moins avantageuses qu’elles n’y paraissent. L’enseigne casse les prix sur des produits premium en conservant une exigence de qualité que l’on ne retrouve pas partout.
Dans la sélection du jour, plusieurs références ont d’ailleurs été testées et validées sur notre banc d’essai : le Intel Core Ultra 5 et le LG OLED55C5, tous deux notés 8/10, ou encore la Galaxy Watch 8, qui obtient un excellent 9/10. De quoi rassurer pleinement celles et ceux qui cherchent à profiter du Black Friday sans faire de compromis sur la fiabilité ou la performance.
PcComponentes : un acteur de référence dans le secteur du e-commerce
Si PcComponentes est encore relativement récent sur le marché français, la marketplace bénéficie en réalité de plus de vingt ans d’expertise en Espagne, où elle s’est imposée comme un acteur majeur du high-tech. Son positionnement repose sur des vendeurs certifiés, une sélection de produits rigoureusement contrôlée et un service client reconnu pour sa réactivité. À cela s’ajoutent des garanties solides, une transparence appréciée sur l’état des produits, ainsi qu’une logistique performante assurant des livraisons rapides. PcComponentes s’affirme ainsi comme une alternative fiable et compétitive face aux géants du secteur, particulièrement durant le Black Friday où l’enseigne multiplie les promotions de confiance.
