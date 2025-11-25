La réduction actuelle permet d'équiper son poste de jeu avec une souris précise, sans exploser son budget. L'occasion de profiter d'un modèle apprécié, à un tarif qui se fait rare, surtout pour cette gamme.
Le prix le plus bas jamais observé s'affiche à 25,63 € sur Amazon, avec une remise de 43 % en pleine période Black Friday. La Logitech G502 HERO se destine à celles et ceux qui jouent régulièrement sur PC ou Mac et recherchent une souris filaire fiable. Son capteur optique HERO 25K assure un suivi précis, même lors de mouvements rapides ou de longues sessions.
Les boutons programmables facilitent l'accès aux commandes en jeu, sans compromis sur la prise en main. Certains diront que le confort s'apprécie au quotidien, d'autres retiendront surtout la polyvalence. Une souris qui coche de nombreuses cases, sur un créneau où le choix ne manque pas.
La souris filaire se distingue d'abord par son capteur précis qui évite les décalages, même lors de gestes rapides. Les nombreux boutons programmables simplifient la gestion des raccourcis, ce qui aide à rester concentré sur le jeu ou la bureautique.
- Capteur HERO 25K offrant jusqu'à 25 600 PPP pour une précision adaptée aux jeux rapides ou aux tâches de bureautique
- 11 boutons programmables pour personnaliser les commandes selon vos besoins et vos habitudes
- Poids ajustable grâce à cinq masses de 3,6 g pour adapter la prise en main à votre confort
- Éclairage RVB personnalisable avec la technologie LIGHTSYNC pour harmoniser avec votre setup
- Mémoire intégrée permettant d'enregistrer plusieurs profils directement dans la souris
- Format imposant qui peut gêner les petites mains lors d'une utilisation prolongée
- Souris filaire, ce qui limite la liberté de mouvement par rapport à un modèle sans fil
- Compatibilité limitée sur certains systèmes, notamment ChromeOS où des fonctions avancées peuvent manquer
Un contrôle précis et personnalisable au quotidien
La souris de jeu s'invite aussi bien sur un bureau de télétravail que pour une session gaming. Elle ajuste la précision du curseur grâce à son capteur HERO 25K, sans lags ni accélération indésirable. Les boutons programmables sont utiles pour lancer une macro, accéder à un menu ou changer la sensibilité à la volée.
Ce genre de fonctionnalité s'apprécie autant dans un jeu compétitif que lors de tâches répétitives sur un logiciel de création ou de bureautique. On peut trouver que l'ajout de poids modulables fait la différence : chacun adapte la prise en main selon son ressenti, parfois même au fil de la journée. Certains diront que ce n'est qu'un détail, mais il arrive qu'on s'y attache.
Un positionnement cohérent pour un usage varié
Amazon affiche la Logitech G502 HERO à 25,63 €. Ce positionnement s'adresse à ceux qui cherchent un outil fiable, pensé pour la précision, sans sacrifier le confort en usage prolongé.
La gestion des raccourcis personnalisée convient autant aux joueurs qu'aux utilisateurs exigeants en bureautique. La prise en main s'adapte facilement et le suivi reste constant, même après plusieurs heures. Ce modèle s'intègre dans une configuration polyvalente, pour un usage quotidien ou des sessions plus intensives.
Comment profiter des ventes flash du Black Friday ?
Durant tout le mois de novembre, Clubic vous propose chaque jour des sélections thématiques regroupant les meilleures offres à saisir en direct.
Retrouvez tous les bons plans du Black Friday 2025 sur la page dédiée à l'événement.
Pour les aficionados de X.com (Twitter), n'hésitez pas à suivre notre compte Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres.