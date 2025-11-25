Le prix le plus bas jamais observé s'affiche à 25,63 € sur Amazon, avec une remise de 43 % en pleine période Black Friday. La Logitech G502 HERO se destine à celles et ceux qui jouent régulièrement sur PC ou Mac et recherchent une souris filaire fiable. Son capteur optique HERO 25K assure un suivi précis, même lors de mouvements rapides ou de longues sessions.

Les boutons programmables facilitent l'accès aux commandes en jeu, sans compromis sur la prise en main. Certains diront que le confort s'apprécie au quotidien, d'autres retiendront surtout la polyvalence. Une souris qui coche de nombreuses cases, sur un créneau où le choix ne manque pas.