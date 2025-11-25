La tablette iPad Air s'adapte à la lecture, la prise de notes ou le visionnage de vidéos, que ce soit chez soi ou en déplacement. Son format léger rend le transport facile, même dans un sac de travail. L'écran Liquid Retina restitue des images nettes et lumineuses, ce qui reste appréciable pour une présentation ou un appel vidéo.

La compatibilité avec le stylet Apple Pencil permet aussi de dessiner ou d'annoter des documents facilement. Quand on passe d'un usage pro à un moment détente, on sent que la polyvalence a été pensée pour s'adapter à la réalité du quotidien, même si certains diront qu'un iPad Pro ira plus loin sur les tâches créatives exigeantes.