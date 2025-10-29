Cdiscount régale les amateurs d’image haut de gamme avec une offre qui vaut le détour. La TV OLED Panasonic 55Z80AEZ tombe à 674,99 € au lieu de 729 € grâce au code promo 25DES249 ; une occasion idéale de s’équiper avant le Black Friday.
Panasonic signe ici une TV OLED 4K complète et élégante, taillée aussi bien pour le cinéma que pour le jeu. Grâce à la combinaison du processeur HCX, de la technologie HDR10+ / Dolby Vision, et du son Surround Sound Pro, cette 55Z80AEZ promet une expérience visuelle et sonore immersive.
Son interface Fire TV intégrée offre un accès fluide à toutes vos plateformes de streaming, tandis qu’Alexa permet de piloter la télévision à la voix. Actuellement en promo à 674,99 € sur Cdiscount, cette TV 55 pouces est une opportunité en or pour moderniser son salon sans exploser son budget.
Pourquoi choisir cette TV OLED 4K ?
- OLED 4K HDR pour des noirs profonds
- Fire TV et Alexa intégrés
- Mode Jeu Extrême (HDMI 2.1, VRR, 120 Hz)
Panasonic 55Z80AEZ : une TV OLED complète et intuitive
Panasonic combine ici la précision de l’image OLED à la simplicité d’un téléviseur connecté sous Fire TV. L’interface fluide, personnalisable et compatible Alexa, permet d’accéder rapidement à toutes les plateformes de streaming, aux applications et même de contrôler les objets connectés de la maison.
Avec son contraste parfait et sa compatibilité HDR10+, HLG et Dolby Vision, cette 55Z80AEZ garantit des couleurs naturelles et un rendu précis scène après scène. Le mode Réalisateur restitue les intentions originales des créateurs, idéal pour les amateurs de cinéma. Côté audio, la technologie Surround Sound Pro amplifie la sensation d’immersion, que ce soit pour un film d’action, un concert ou un jeu vidéo.
Un téléviseur taillé pour le cinéma et le gaming
Pensée pour les cinéphiles comme pour les gamers, cette Panasonic 55Z80AEZ mise sur la connectique HDMI 2.1, le mode Jeu Extrême et la compatibilité AMD FreeSync Premium pour réduire l’input lag et offrir une fluidité optimale jusqu’à 120 Hz. Les joueurs profitent ainsi d’une réactivité impeccable et d’une image d’une clarté rare sur un grand écran OLED.
Autre atout, le tableau de bord Gaming, bientôt disponible via mise à jour, permettra de visualiser et ajuster les paramètres en direct pour un contrôle total. Enfin, la compatibilité AirPlay et Bluetooth facilite la diffusion de contenus depuis un iPhone, iPad ou casque sans fil. Le tout dans un design sobre et élégant de 22 kg, parfaitement adapté à un salon moderne.
Une offre à ne pas manquer chez Cdiscount
Difficile de trouver une TV OLED aussi complète sous la barre des 700 €. Avec le code promo 25DES249, Cdiscount propose la Panasonic 55Z80AEZ à 674,99 € au lieu de 729 €. Un deal particulièrement intéressant à l’approche du Black Friday pour qui veut s’équiper d’un téléviseur premium à prix malin.
➡️ En résumé :
+ Qualité d’image OLED 4K
+ Fire TV et Alexa intégrés
+ Mode Jeu Extrême fluide
– Pas de Dolby Atmos natif
– Télécommande simplifiée
– Poids relativement élevé