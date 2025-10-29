Un téléviseur taillé pour le cinéma et le gaming

Pensée pour les cinéphiles comme pour les gamers, cette Panasonic 55Z80AEZ mise sur la connectique HDMI 2.1, le mode Jeu Extrême et la compatibilité AMD FreeSync Premium pour réduire l’input lag et offrir une fluidité optimale jusqu’à 120 Hz. Les joueurs profitent ainsi d’une réactivité impeccable et d’une image d’une clarté rare sur un grand écran OLED.

Autre atout, le tableau de bord Gaming, bientôt disponible via mise à jour, permettra de visualiser et ajuster les paramètres en direct pour un contrôle total. Enfin, la compatibilité AirPlay et Bluetooth facilite la diffusion de contenus depuis un iPhone, iPad ou casque sans fil. Le tout dans un design sobre et élégant de 22 kg, parfaitement adapté à un salon moderne.

Une offre à ne pas manquer chez Cdiscount

Difficile de trouver une TV OLED aussi complète sous la barre des 700 €. Avec le code promo 25DES249, Cdiscount propose la Panasonic 55Z80AEZ à 674,99 € au lieu de 729 €. Un deal particulièrement intéressant à l’approche du Black Friday pour qui veut s’équiper d’un téléviseur premium à prix malin.

➡️ En résumé :

+ Qualité d’image OLED 4K

+ Fire TV et Alexa intégrés

+ Mode Jeu Extrême fluide



– Pas de Dolby Atmos natif

– Télécommande simplifiée

– Poids relativement élevé