Vous perdez souvent vos clés, votre portefeuille ou votre valise ? Amazon pense à vous avec une série de promotions inédites sur les trackers UGREEN, compatibles iPhone, Android et Galaxy. Design ultra-fin, autonomie longue durée et petits prix : tout est réuni pour ne plus rien égarer… à commencer par ces bons plans !
Amazon multiplie les bonnes affaires cette semaine avec une série de promotions sur les trackers Bluetooth UGREEN, des accessoires malins pour ne plus jamais perdre ses affaires. Alors que les déplacements de fin d’année approchent, ces petits traceurs compatibles iPhone, Android et Galaxy tombent à pic pour sécuriser valises, clés et portefeuilles.
Plusieurs modèles sont en forte réduction, avec des baisses jusqu’à -40 %, de quoi s’équiper à petit prix avant les fêtes. Curieux de découvrir ces alternatives aux AirTags ? On vous détaille les meilleures offres du moment ci-dessous !
Les promos UGREEN à saisir chez Amazon
- UGREEN FineTrack Smart Finder (Apple, lot de 2) à 17,99 € au lieu de 29,99€
- UGREEN FineTrack Slim Smart Finder (Apple, ultra-fin 1,7 mm) à 19,99 € au lieu de 29,99 €
- UGREEN FineTrack Slim G Smart Tag (Android, Find My Device) à 22,49 € au lieu de 29,99 €
- UGREEN FineTrack Slim S Smart Tag (Samsung, SmartThings) à 23,39 € au lieu de 35,99 €
- UGREEN FineTrack S Smart Finder (Samsung, lot de 2) à 29,19 € au lieu de 32,99 €
- UGREEN FineTrack Finder Tag (Apple, lot de 4) à 25,99 € au lieu de 39,99 €
UGREEN FineTrack : des trackers malins pour tous les smartphones
Les UGREEN FineTrack offrent une solution simple et abordable pour localiser vos objets du quotidien, quelle que soit la marque de votre smartphone. Compatibles avec Find My d’Apple, SmartThings de Samsung et Find My Device de Google, ils s’intègrent parfaitement à chaque écosystème mobile.
Discrets, étanches et dotés d’une excellente autonomie, ces petits traceurs deviennent vite indispensables pour éviter les pertes de clés, valises ou portefeuilles. Dans le même esprit, notre comparatif des meilleurs trackers Bluetooth 2025 revient sur les performances et la précision de ces accessoires qui rendent la vie bien plus sereine au quotidien.
Comment bien choisir son tracker connecté en 2025 ?
Face à la multiplication des modèles sur le marché, choisir le bon traceur Bluetooth dépend avant tout de votre écosystème mobile. Les utilisateurs d’iPhone privilégieront les modèles compatibles Find My, intégrés nativement à l’application Localiser d’Apple. Les détenteurs de smartphones Galaxy pourront se tourner vers les versions SmartThings, tandis que les adeptes d’Android bénéficieront désormais du réseau Find My Device, récemment unifié par Google pour améliorer la précision et la couverture mondiale.
Au-delà de la compatibilité, d’autres critères méritent votre attention. Le format et l’épaisseur jouent un rôle clé selon l’usage : un modèle ultra-fin conviendra mieux à un portefeuille ou un passeport, tandis qu’un tracker plus robuste s’adaptera aux clés ou bagages. L’autonomie varie également d’un produit à l’autre, allant de 12 mois à 5 ans selon la batterie intégrée. Enfin, pensez à l’étanchéité, surtout si vous voyagez souvent ou transportez vos affaires en extérieur : la certification IP68 des UGREEN FineTrack garantit une résistance à la poussière et à l’eau particulièrement rassurante.
En cette fin octobre 2025, période propice aux déplacements et aux achats avant le Black Friday, ces promos tombent à pic. Elles permettent de s’équiper intelligemment à petit prix, tout en profitant des dernières technologies de localisation. Une bonne façon de concilier tranquillité d’esprit et économies à l’approche des fêtes.