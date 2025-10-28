Avec le Roborock QV 35A, le nettoyage devient un véritable jeu d’enfant. Son moteur HyperForce délivre jusqu’à 8 000 Pa de puissance d’aspiration, capable de déloger poussières, miettes et poils incrustés, même sur les tapis épais. En parallèle, ses deux serpillières rotatives à 200 tours par minute assurent un lavage homogène, tandis que le relevage automatique de 10 mm permet de passer des sols durs aux moquettes sans effort. Résultat : un sol propre du salon à la chambre, sans la moindre trace.

Sa station multifonctionnelle est un atout majeur : elle vide automatiquement le bac à poussière, lave et sèche les serpillières, et remplit le réservoir d’eau pour couvrir jusqu’à 330 m² de surface. Le tout sans intervention pendant près de 7 semaines, un gain de temps considérable pour les foyers actifs. Grâce à la navigation LiDAR PreciSense, le robot établit une cartographie ultra-précise et évite les obstacles avec son système Reactive Tech, garantissant des cycles de nettoyage sans blocage ni perte de repères.

Côté confort d’usage, tout se gère via l’application Roborock, qui permet de planifier les sessions, créer des zones interdites ou piloter le robot à la voix. Les utilisateurs apprécient particulièrement sa silence de fonctionnement et sa facilité d’installation, deux points qui le rendent idéal pour un usage quotidien. Seuls ses dimensions imposantes et son prix élevé hors promotion peuvent freiner les petits espaces, mais en cette fin octobre 2025, l’offre Amazon à 399,99€ en fait un rapport performance/prix imbattable, digne des meilleures affaires du Black Friday à venir.