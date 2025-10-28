Envie d’un intérieur impeccable sans effort ? Le Roborock QV 35A fait partie de ces rares aspirateurs robots capables de tout gérer tout seul : aspiration, lavage, vidange et séchage. En cette fin octobre 2025, Amazon le propose à un prix digne du Black Friday, une offre qu’il serait dommage de laisser passer !
Véritable concentré de technologie, le Roborock QV 35A repousse les limites du ménage automatisé. Ce robot aspirateur et laveur haut de gamme associe une puissance d’aspiration de 8 000 Pa, une station multifonctionnelle 4-en-1 et une navigation LiDAR d’une précision redoutable. Actuellement affiché à 399,99 € au lieu de 589,99 €, il s’agit clairement d’une offre à ne pas manquer pour qui veut gagner du temps sans sacrifier la propreté.
Pourquoi choisir le Roborock QV 35A ?
- Aspiration 8 000 Pa puissante
- Station 4-en-1 autonome
- Navigation LiDAR ultra précise
Roborock QV 35A : l’allié parfait pour un ménage sans contrainte
Pensé pour ceux qui veulent un intérieur impeccable sans y consacrer leur temps libre, le Roborock QV 35A combine puissance, autonomie et intelligence. Ce modèle reprend les innovations saluées dans le test du Roborock Q Revo sur Clubic, notamment la station multifonctionnelle et la navigation LiDAR ultra précise. Dans la lignée des meilleurs aspirateurs robots du comparatif Clubic 2025, il s’impose comme un choix de référence pour ceux qui recherchent un appareil complet, intelligent et durable.
Avec le Roborock QV 35A, le nettoyage devient un véritable jeu d’enfant. Son moteur HyperForce délivre jusqu’à 8 000 Pa de puissance d’aspiration, capable de déloger poussières, miettes et poils incrustés, même sur les tapis épais. En parallèle, ses deux serpillières rotatives à 200 tours par minute assurent un lavage homogène, tandis que le relevage automatique de 10 mm permet de passer des sols durs aux moquettes sans effort. Résultat : un sol propre du salon à la chambre, sans la moindre trace.
Sa station multifonctionnelle est un atout majeur : elle vide automatiquement le bac à poussière, lave et sèche les serpillières, et remplit le réservoir d’eau pour couvrir jusqu’à 330 m² de surface. Le tout sans intervention pendant près de 7 semaines, un gain de temps considérable pour les foyers actifs. Grâce à la navigation LiDAR PreciSense, le robot établit une cartographie ultra-précise et évite les obstacles avec son système Reactive Tech, garantissant des cycles de nettoyage sans blocage ni perte de repères.
Côté confort d’usage, tout se gère via l’application Roborock, qui permet de planifier les sessions, créer des zones interdites ou piloter le robot à la voix. Les utilisateurs apprécient particulièrement sa silence de fonctionnement et sa facilité d’installation, deux points qui le rendent idéal pour un usage quotidien. Seuls ses dimensions imposantes et son prix élevé hors promotion peuvent freiner les petits espaces, mais en cette fin octobre 2025, l’offre Amazon à 399,99€ en fait un rapport performance/prix imbattable, digne des meilleures affaires du Black Friday à venir.