Pensé pour les joueurs exigeants, le Lenovo Legion Y27h-30 combine fluidité extrême, précision d’image et confort d’utilisation. Sa dalle IPS 2K à 180 Hz garantit des sessions de jeu immersives et sans saccades, tandis que sa technologie EyeSafe protège vos yeux lors des longues parties.

Le Lenovo Legion Y27h-30 s’impose comme l’un des écrans gaming les plus complets de sa catégorie en cette fin d’octobre 2025. Sa dalle IPS QHD de 27 pouces offre un affichage net et riche en détails, idéal aussi bien pour les FPS rapides que pour les jeux d’aventure immersifs. Avec 99 % de couverture sRGB et 95 % DCI-P3, les couleurs sont d’une précision exemplaire, tandis que la certification DisplayHDR 400 renforce le contraste et la profondeur visuelle.