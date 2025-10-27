Pensé pour répondre aux attentes des joueurs en quête de performance sans excès de prix, le Lenovo LOQ 15IAX9E associe puissance matérielle et confort d’utilisation. Son processeur Intel Core i7-12650HX, épaulé par 16 Go de RAM, assure une fluidité exemplaire dans les jeux récents et les tâches lourdes comme le montage vidéo ou la retouche photo. La carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4050 permet de profiter du ray tracing et de l’IA DLSS 3 pour des visuels immersifs tout en conservant un framerate élevé, même sur les titres les plus exigeants.

L’écran Full HD de 15,6 pouces séduit par son rafraîchissement de 144 Hz, garantissant une réactivité parfaite en FPS ou MOBA. Avec une luminosité de 300 nits et une colorimétrie fidèle, il se prête aussi bien au jeu qu’au visionnage de contenus multimédias. Côté conception, Lenovo mise sur la sobriété et la robustesse, avec un châssis gris lunaire, un clavier confortable et un panneau de connectique arrière qui facilite la gestion des câbles sur un bureau.

Le constructeur intègre également son moteur AI Engine+, capable d’ajuster les performances en temps réel selon les usages pour un équilibre optimal entre puissance et autonomie. Si cette dernière reste dans la moyenne des portables gamer, le refroidissement maîtrisé et la stabilité du système font la différence à l’usage. En cette fin octobre 2025, le Lenovo LOQ 15IAX9E s’impose comme un excellent choix pour ceux qui veulent un PC gamer solide, moderne et bien pensé, sans dépasser la barre symbolique des 800 €.