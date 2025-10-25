Une protection complète pour chaque pièce de votre maison

Les packs Verisure comprennent une centrale d’alarme, des détecteurs de mouvement avec prise d’image, des capteurs d’ouverture de porte, une sirène dissuasive et un badge d’accès sécurisé. En cas de tentative d’effraction, le centre de télésurveillance est immédiatement alerté.

Le bouton SOS permet de déclencher une alerte instantanée en cas d’urgence (agression, chute, malaise…). Chaque composant du système est pensé pour renforcer la sécurité de votre foyer sans contrainte ni complexité. Vous contrôlez tout à distance via l’application mobile Verisure.