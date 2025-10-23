Profitez du Pass Ulys gratuitement pendant 6 mois et simplifiez vos trajets autoroutiers sans débourser un centime. Une offre parfaite pour les vacanciers, les pros de la route ou les familles en vadrouille !
Avec les longs week-ends, les vacances scolaires et les déplacements pro qui s'enchaînent, la question des péages devient vite un casse-tête. Ulys, filiale de VINCI Autoroutes, propose en ce moment une offre canon : le Pass Ulys à 0 €/mois pendant 6 mois, au lieu du tarif habituel de 2 €/mois. C'est donc le moment parfait pour tester ce badge télépéage sans engagement, qui vous fera gagner du temps... et de l'argent.
Trois raisons d'adopter le Pass Ulys dès maintenant
- Zéro attente aux péages : passez sans sortir la CB grâce au télépéage dédié.
- Zéro tracas partout en France : fonctionne sur toutes les autoroutes, parkings et même certains ponts et tunnels.
- Zéro frais pendant 6 mois : testez le service gratuitement, sans engagement.
Gagnez du temps (et des nerfs) à chaque trajet avec Ulys
Le Pass Ulys est un badge électronique que vous fixez sur le pare-brise de votre voiture. Il vous permet de passer les péages sans vous arrêter, grâce aux voies "télépéage" réservées. Fini les files d'attente interminables en pleine transhumance estivale ou les recherches de monnaie à la dernière minute. Ulys fonctionne sur l'ensemble du réseau autoroutier français, mais aussi dans de nombreux parkings partenaires. En plus, l'app mobile permet de suivre vos trajets, vos factures, et de trouver les aires de repos autour de vous.
Une offre 100% gratuite pendant 6 mois : à ne pas rater
Habituellement, le Pass Ulys est facturé 2 €/mois, uniquement les mois où vous l'utilisez. Avec cette offre spéciale, vous bénéficiez de 6 mois gratuits, soit une économie de 12 €. Aucun frais caché, aucun engagement : vous pouvez arrêter le service à tout moment. Idéal pour les vacances de la Toussaint, les fêtes de fin d'année, ou simplement tester le confort du télépéage. L'offre est valable pour toute nouvelle souscription, mais attention : elle est limitée dans le temps. Ne tardez pas si vous voulez en profiter !
Notre avis sur le Pass Ulys
Le Pass Ulys, c'est la solution pratique et économique pour tous ceux qui prennent régulièrement la route. Avec cette offre gratuite pendant 6 mois, vous testez le service sans pression, tout en gagnant du temps sur vos trajets. On valide à 100%.