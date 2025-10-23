Gagnez du temps (et des nerfs) à chaque trajet avec Ulys

Le Pass Ulys est un badge électronique que vous fixez sur le pare-brise de votre voiture. Il vous permet de passer les péages sans vous arrêter, grâce aux voies "télépéage" réservées. Fini les files d'attente interminables en pleine transhumance estivale ou les recherches de monnaie à la dernière minute. Ulys fonctionne sur l'ensemble du réseau autoroutier français, mais aussi dans de nombreux parkings partenaires. En plus, l'app mobile permet de suivre vos trajets, vos factures, et de trouver les aires de repos autour de vous.

Une offre 100% gratuite pendant 6 mois : à ne pas rater

Habituellement, le Pass Ulys est facturé 2 €/mois, uniquement les mois où vous l'utilisez. Avec cette offre spéciale, vous bénéficiez de 6 mois gratuits, soit une économie de 12 €. Aucun frais caché, aucun engagement : vous pouvez arrêter le service à tout moment. Idéal pour les vacances de la Toussaint, les fêtes de fin d'année, ou simplement tester le confort du télépéage. L'offre est valable pour toute nouvelle souscription, mais attention : elle est limitée dans le temps. Ne tardez pas si vous voulez en profiter !