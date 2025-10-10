Un format compact et une connexion sans fil simplifient l'écoute à la maison ou en déplacement. La réduction actuelle rend l'accès à un son de qualité bien plus abordable.
L'enceinte Marshall Middleton Cream s'affiche à 189,99 € avec une réduction de 37 % sur le prix moyen. Ce modèle combine design sobre et usage quotidien simple, avec une connectivité Bluetooth qui facilite l'écoute à la maison ou à l'extérieur. La boutique Darty propose actuellement cette offre. Le format portable et la finition crème apportent une touche élégante, tout en gardant la praticité en tête.
L'enceinte sans fil diffuse un son clair, même à volume élevé. Son format compact se glisse facilement dans un sac, ce qui convient à la fois à la maison et aux déplacements.
Marshall Middleton Cream
Dès le premier regard, vous remarquez son design élégant. Sa finition crème s'intègre discrètement dans tous les intérieurs, que ce soit sur une étagère, un bureau ou au centre du salon. C'est le genre d'enceinte que l'on pose et que l'on oublie... jusqu'à ce que la musique démarre.
✅ Avantages
- Puissance sonore élevée avec des basses précises pour 20 à 30 m²
- Autonomie jusqu'à 20 heures sur batterie, pratique pour un week-end
- Connectivité Bluetooth multipoint pour connecter plusieurs appareils facilement
- Résistance à l'eau (IP67) : supporte une immersion jusqu'à 1 mètre pendant 30 minutes
- Design compact (23 x 10,9 x 9,5 cm) et poids maîtrisé à 1,8 kg pour le transport
❌ Inconvénients
- Pas de prise jack 3,5 mm pour relier des sources filaires classiques
- Charge complète lente : environ 4,5 heures via USB-C
- Appairage parfois capricieux sur certains smartphones Android
Un son puissant sans contrainte de fil
Une enceinte Bluetooth trouve vite sa place dans le quotidien. Vous la posez sur une étagère ou la transportez lors d'un pique-nique, sans vous soucier des prises ou des câbles. Son autonomie permet d'enchaîner plusieurs heures de musique, que ce soit en soirée ou simplement pour accompagner une journée de travail à la maison.
Certains diront que la finition crème lui donne aussi un côté discret, facile à associer à la déco du salon ou d'un bureau. Le design reste sobre, sans effet tape-à-l'œil, ce qui plaît souvent à ceux qui recherchent la simplicité. Pour ceux qui bougent souvent, l'enceinte accompagne sans encombrer, ce qui fait toute la différence, surtout quand on veut juste écouter sa playlist sans complication.
Un positionnement pratique à prix réduit
Darty affiche la Marshall Middleton Cream à 189,99 €. Ce modèle s'adapte à un usage quotidien, que ce soit au bureau ou dans une pièce de vie. Sa finition crème et son format discret facilitent l'intégration à tout type d'intérieur.
L'autonomie appréciable permet de ne pas se soucier de la recharge pendant plusieurs heures. Ce positionnement en fait une enceinte facile à vivre, qui répond à l'essentiel pour écouter sa musique partout, sans contrainte.