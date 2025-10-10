Une enceinte Bluetooth trouve vite sa place dans le quotidien. Vous la posez sur une étagère ou la transportez lors d'un pique-nique, sans vous soucier des prises ou des câbles. Son autonomie permet d'enchaîner plusieurs heures de musique, que ce soit en soirée ou simplement pour accompagner une journée de travail à la maison.

Certains diront que la finition crème lui donne aussi un côté discret, facile à associer à la déco du salon ou d'un bureau. Le design reste sobre, sans effet tape-à-l'œil, ce qui plaît souvent à ceux qui recherchent la simplicité. Pour ceux qui bougent souvent, l'enceinte accompagne sans encombrer, ce qui fait toute la différence, surtout quand on veut juste écouter sa playlist sans complication.