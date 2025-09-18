Le téléviseur QLED 4K Ambilight prend facilement place dans un salon familial. Son image nette attire le regard, même quand plusieurs personnes regardent depuis des angles différents. En soirée, la lumière colorée Ambilight accompagne l'ambiance de chaque film ou série.

On remarque vite que cela change l'expérience, surtout quand on éteint la lumière ou qu'un jeu vidéo affiche des couleurs vives. Certains diront que ce n'est qu'un détail, mais on s'habitue vite à ce confort visuel. Grâce à la compatibilité HDMI 2.1, la connexion d'une console se fait sans réglages compliqués. L'intégration avec l'écosystème domotique simplifie la gestion à la voix, sans manipuler plusieurs télécommandes.