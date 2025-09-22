Un écran OLED 4K pensé pour les soirées cinéma ou le jeu, désormais à un tarif rarement observé pour ce format.
Le prix chute à 799,99 € avec une baisse de 50 % sur la TV LG OLED55B4, soit le prix le plus bas jamais vu chez Carrefour. Ce modèle s'adresse à ceux qui cherchent une grande image et un contraste marqué pour films, séries ou jeux, sans se perdre dans les réglages complexes.
L'écran de 139 cm s'intègre facilement dans un salon, même pour une première TV 4K. On peut trouver que ce niveau de prix pousse à regarder ce genre de diagonale, surtout pour suivre les grands évènements sportifs ou partager des moments en famille, sans tourner autour du pot.
La TV OLED met en valeur les couleurs vives et les noirs profonds, ce qui donne du relief aux contenus. L'interface simple aide à accéder rapidement aux applications populaires, même si l'on découvre la Smart TV pour la première fois.
La TV OLED LG 55B4
Téléviseur 4K OLED, idéal pour films, jeux et streaming, image précise, son immersif, design fin, usage polyvalent.
✅ Avantages
- Dalle OLED 4K de 139 cm avec noirs profonds et contraste infini
- Compatibilité Dolby Vision IQ et Dolby Atmos pour une expérience cinéma à la maison
- Processeur Alpha8 AI 4K ajustant luminosité et couleurs en temps réel
- Support du gaming : 4K à 120 Hz, VRR, G-Sync, FreeSync, input lag inférieur à 0,1 ms
- Interface WebOS 24 rapide, avec assistants vocaux et compatibilité AirPlay 2, Chromecast
❌ Inconvénients
- Pas de rétroéclairage très puissant en plein jour
- Risque de marquage de l'écran en usage intensif sur contenus fixes
Un affichage immersif et un usage polyvalent
La TV OLED de LG transforme une soirée film en expérience visuelle marquante, que l'on soit seul ou à plusieurs. L'écran 4K de 55 pouces s'adapte aussi bien à une session de jeu qu'à une série en famille, grâce à sa grande taille et à son contraste marqué. On remarque vite que la télécommande et l'interface simple rendent l'utilisation plus fluide, même pour ceux qui n'ont pas l'habitude des modèles connectés. La dalle OLED gère la lumière et les couleurs sans forcer les réglages. On peut trouver que cela facilite le quotidien, surtout quand on veut juste allumer la TV et profiter, sans s'embêter avec des menus compliqués.
Pour ceux qui aiment jouer, la compatibilité avec les principales fonctions gaming (taux de rafraîchissement élevé, réactivité) répond aux attentes sans jargon inutile. Au quotidien, la TV reste discrète grâce à son design fin, tout en s'intégrant facilement dans l'espace du salon.
Une expérience accessible chez Carrefour
Chez Carrefour, la TV LG OLED55B4 s'affiche à 799,99 €. Le format de 55 pouces s'adapte bien à la plupart des salons, même si l'on dispose de peu de recul. Ce modèle reste simple à installer et à utiliser, ce qui le rend pratique pour un usage quotidien ou partagé.
Le tarif constaté, le plus bas jamais vu pour ce modèle, positionne la TV LG OLED55B4 comme une solution fiable pour profiter des contenus 4K, sans multiplier les compromis sur la qualité d'image ou la compatibilité.