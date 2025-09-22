Le prix chute à 799,99 € avec une baisse de 50 % sur la TV LG OLED55B4, soit le prix le plus bas jamais vu chez Carrefour. Ce modèle s'adresse à ceux qui cherchent une grande image et un contraste marqué pour films, séries ou jeux, sans se perdre dans les réglages complexes.

L'écran de 139 cm s'intègre facilement dans un salon, même pour une première TV 4K. On peut trouver que ce niveau de prix pousse à regarder ce genre de diagonale, surtout pour suivre les grands évènements sportifs ou partager des moments en famille, sans tourner autour du pot.