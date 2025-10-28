Profitez d’une expérience home cinéma haut de gamme à prix mini avec le vidéoprojecteur Yaber K2s. Ce modèle Full HD 1080P, compatible 4K, embarque Google TV 11.0 et un son JBL Dolby 20 W pour une immersion totale. Et en ce moment, un code promo fait chuter son prix de 57 €, une occasion parfaite pour transformer votre salon en véritable salle de cinéma !
Un projecteur nouvelle génération pour un cinéma sans câbles
L’automne s’installe, et avec lui, l’envie de cocooning et de soirées films. Bonne nouvelle : le Yaber K2s transforme votre salon, jardin ou chambre en véritable salle de projection. Ce vidéoprojecteur portable séduit par sa simplicité d’installation, son image ultra-nette et son équipement audio JBL intégré.
Grâce à Google TV 11.0, vous accédez directement à Netflix, Prime Video, YouTube et plus de 8000 applications sans avoir besoin de clé HDMI ou d’un appareil externe. Une télécommande suffit pour lancer vos séries préférées.
Grâce au code promo ITD8WDLC, son prix tombe à 284,99 € au lieu de 341,99 €, une offre valable jusqu’au 30 novembre 2025 à 23h59 CET seulement.
Trois bonnes raisons de choisir le vidéoprojecteur Yaber K2s
- Une qualité d’image bluffante : résolution native 1080P, support 4K et luminosité renforcée pour des projections claires, même dans un salon lumineux.
- Un son JBL Dolby intégré : profitez d’un rendu audio riche et immersif sans enceinte supplémentaire.
- Une expérience tout-en-un : WiFi 6, Bluetooth 5.2, NFC et Google TV pour tout diffuser sans câble ni box.
Une fiche technique digne des meilleurs projecteurs
Le Yaber K2s n’a rien à envier aux modèles bien plus chers. Équipé d’un processeur puissant, il offre une image nette jusqu’à 300 pouces avec un contraste de 30 000:1. Son autofocus et sa correction automatique Keystone ajustent instantanément la netteté et l’angle de projection, en moins de 5 secondes.
Son design portable (12 cm de haut) permet de l’utiliser en intérieur comme en extérieur, pour des soirées cinéma ou gaming réussies.
Côté connectivité, il intègre WiFi 6 pour une latence réduite et Bluetooth 5.2 pour connecter casque ou enceinte. Vous pouvez aussi dupliquer l’écran de votre smartphone en un seul clic grâce à la fonction NFC.
Enfin, le double haut-parleur JBL Dolby de 20 W délivre un son clair, équilibré et puissant, idéal pour se plonger dans un film ou un concert live.
Avis client : "Excellent vidéo projecteur. Réglages auto très bons. Idem pour les réglages manuels. Les menus sont simples et les raccourcis rapides sur la télécommande sont un plus. La luminosité est excellente."
Un prix exceptionnel pour un projecteur premium
Habituellement vendu à 341,99 €, le Yaber K2s passe à 284,99 € seulement grâce au code promo ITD8WDLC, soit 57 € d’économie (–17%). Cette offre est limitée dans le temps : elle démarre le 27 octobre 2025 à 08h00 CET et se termine le 30 novembre 2025 à 23h59 CET.
À ce tarif, difficile de trouver mieux dans cette gamme. Les concurrents directs comme Anker Nebula ou XGIMI dépassent souvent les 500 €, sans offrir la même combinaison Google TV + JBL + Auto Focus.
Bon à savoir : le modèle est garanti 2 ans constructeur !
✅ Notre avis sur le Yaber K2s
Le Yaber K2s coche toutes les cases du vidéoprojecteur moderne : image 4K éclatante, son JBL immersif, système Google TV complet et connectivité sans fil dernier cri. Sa facilité d’installation et son format portable en font une solution parfaite pour les amateurs de home cinéma ou de gaming.
En dessous des 300 €, c’est l’un des meilleurs rapports qualité/prix du marché actuellement. Si vous cherchez un projecteur polyvalent, puissant et intelligent, c’est clairement le bon plan du moment.