L’automne s’installe, et avec lui, l’envie de cocooning et de soirées films. Bonne nouvelle : le Yaber K2s transforme votre salon, jardin ou chambre en véritable salle de projection. Ce vidéoprojecteur portable séduit par sa simplicité d’installation, son image ultra-nette et son équipement audio JBL intégré.

Grâce à Google TV 11.0, vous accédez directement à Netflix, Prime Video, YouTube et plus de 8000 applications sans avoir besoin de clé HDMI ou d’un appareil externe. Une télécommande suffit pour lancer vos séries préférées.

Grâce au code promo ITD8WDLC, son prix tombe à 284,99 € au lieu de 341,99 €, une offre valable jusqu’au 30 novembre 2025 à 23h59 CET seulement.