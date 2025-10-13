Regarder un film, une série ou un match devient plus simple avec cette TV. L'écran de 139 cm en OLED affiche des noirs profonds et des couleurs réalistes. On remarque vite le confort visuel, surtout quand la lumière baisse dans le salon. Vous connectez facilement une console grâce aux quatre ports HDMI 2.1, ce qui convient pour le jeu ou le streaming.

Le son Dolby Atmos apporte une touche supplémentaire, même sans barre de son. On trouve parfois que la différence avec un écran classique saute aux yeux, surtout sur les sources en 4K. L'interface Vidaa reste fluide pour consulter ses applications habituelles sans se poser de question.