L'écran OLED de 139 cm affiche des couleurs fidèles et des noirs profonds. La promotion en cours rend ce modèle accessible pour profiter d'une expérience cinéma à la maison, sans se ruiner.
La TV Hisense 55A85Q passe aujourd'hui à 899 € au lieu de 1499,00 € chez Boulanger, soit une baisse de 40 % sur son prix habituel. C'est le tarif le plus bas jamais vu pour cette dalle OLED 4K de 55 pouces, idéale pour regarder des films en famille ou suivre des matchs sans effort. L'image affiche un contraste élevé et la fluidité reste au rendez-vous, même sur les scènes rapides.
Le téléviseur affiche des couleurs précises pour une immersion facile. L'image reste fluide, même lors d'un match ou d'un film d'action. La concurrence directe dans cette gamme ne propose pas toujours un tel niveau de contraste ni ce format d'écran.
Hisense 55A85Q OLED
Téléviseur 55 pouces OLED 4K, idéal pour films, sport et jeux, couleurs justes, connectivité moderne, usage familial.
✅ Avantages
- Contraste élevé et noirs profonds grâce à la technologie OLED
- Définition 4K (3840 x 2160 pixels) pour une image riche et précise
- Compatibilité Dolby Vision et Dolby Atmos pour un contenu immersif
- Fréquence native 120 Hz, idéale pour le sport et le jeu vidéo
- Indice de durabilité élevé : 8,2/10, avec pièces disponibles 9 ans
❌ Inconvénients
- Cloud Gaming possible mais sans Chromecast intégré
- Poids de 22,8 kg avec pied, encombrant pour certaines installations
- Processeur non communiqué, limite l'évaluation des performances avancées
Une immersion visuelle et sonore accessible
Regarder un film, une série ou un match devient plus simple avec cette TV. L'écran de 139 cm en OLED affiche des noirs profonds et des couleurs réalistes. On remarque vite le confort visuel, surtout quand la lumière baisse dans le salon. Vous connectez facilement une console grâce aux quatre ports HDMI 2.1, ce qui convient pour le jeu ou le streaming.
Le son Dolby Atmos apporte une touche supplémentaire, même sans barre de son. On trouve parfois que la différence avec un écran classique saute aux yeux, surtout sur les sources en 4K. L'interface Vidaa reste fluide pour consulter ses applications habituelles sans se poser de question.
Un positionnement simple à comprendre
Boulanger propose la TV Hisense 55A85Q à 899 €. Ce modèle vise un usage quotidien confortable, avec une dalle OLED et une connectique complète. Sa compatibilité avec Alexa et Airplay s'adapte facilement à un salon moderne. Le format 55 pouces convient à la plupart des séjours. La garantie de deux ans reste un point rassurant pour ce type d'achat.