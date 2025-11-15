Envie de mettre l'une des meilleures TV pour le Home Cinema du moment dans votre salon ? Ces trois téléviseurs LG sont sans conteste de vraies pointures, autant grâce à leur technologie d'image que par leur diagonale, comprise de 65" ou 75" selon les modèles.
Lorsque l'on cherche à transformer son salon en Home Cinema, deux grandes options sont possibles. D'un côté, il y a les vidéoprojecteurs, qui peuvent délivrer une image dotée d'une diagonale particulièrement étendue. Et de l'autre, les télévisions de 65" et plus. De prime abord, installer un projecteur peut sembler le meilleur compromis possible. Mais tous les modèles ne se valent pas, et à mesure que l'on fouille le sujet, on se rend vite compte que le modèle de projecteur idéal implique un coût semblable… voire dans certains cas plus élevé que si vous aviez fait le choix d'une télévision grand format.
La technologie des constructeurs a en effet fait d'énormes progrès ces dernières années, permettant de réduire les coûts de fabrication tout en délivrant une meilleure image. LG est connu comme le grand spécialiste des écrans OLED, dans lesquels chaque pixel émet sa propre lumière pour des contrastes impressionnants. Mais le même constructeur a aussi développé une autre technologie, dite QNED evo qui propose plus de zones de rétroéclairage qu’un écran LCD standard pour gagner en luminosité et en contraste.
Dans ce type d'écrans, on trouve en effet une dalle LCD de dernière génération - dans laquelle les filtres de couleur ont été remplacés par des filtres quantiques ultra-précis. Du côté du rétroéclairage, une matrice très dense de petites LED adressables individuellement permet de donner des noirs presque aussi profonds que sur les écrans OLED. Tout cela en limitant l’effet de halo perceptible grâce à une gestion dynamique particulièrement fine et réactive - par exemple lorsque l'écran affiche un ciel étoilé, ou tout autre élément lumineux sur fond noir. Voici trois références qui valent particulièrement le détour chez LG :
OLED65C5 : le téléviseur LG OLED evo de référence en 65"
Doté d'une dalle OLED aux contrastes irréprochables et d'un design d'une finesse inouïe, ce téléviseur LG est l'un des meilleurs choix possibles en 2025. LG y déploie des technologies dites Noir Absolu et Couleurs Réalistes. Ces dernières vous garantissent un haut rang dynamique quel que soit le contenu, avec des noirs profonds, et des couleurs riches et fidèles - de jour comme de nuit.
La télévision est dotée en prime du processeur Alpha 9 AI 4K Gen8. Une puce ultra puissante qui tire parti de l'IA pour optimiser le rendu d'image et de son en temps réel, pour rendre l'expérience encore plus immersive. Les normes cinéma haut de gamme les plus répandues sur les plateformes de streaming sont prises en charge, en particulier le Dolby Vision et le Dolby Atmos.
Pendant le Black Friday, ce téléviseur s'affiche à 1 399€ au lieu de 1 699€ chez la Fnac.
Et les gamers apprécieront également l'intégration de plusieurs technologies complémentaires, en particulier le VRR 144 Hz pour des actions ultra-rapides dans les jeux compatibles. Ou encore les certifications Nvidia Gsync / AMD FreeSync pour des actions fluides, sans saccade. Sans oublier le Dolby Vision Gaming 4K 120Hz pour une immersion plus intense avec les jeux compatibles.
Tout cela renforcé par une offre d'applications de cloud gaming directement dans le téléviseur, en particulier le Xbox Game Pass qui permet de jouer à vos jeux préférés sans console. La présence de 4 ports HDMI 2.1 renforcent la proposition de ce téléviseur OLED LG vraiment sans compromis.
OLED65G5 : La toute nouvelle version 65'' de la gamme LG OLED evo 4K ultime
Plus récent, ce modèle OLED a pour avantage sa luminosité renforcée. LG utilise pour cela sa technologie Brightness Booster Ultimate qui apporte du réalisme et des détails précis, même dans les scènes les plus lumineuses. On retrouve par ailleurs les technologies de Noir Absolu et Couleurs Réalistes.
Mais cette télévision OLED 4K a aussi d'autres petits plus par rapport aux générations antérieures. Son processeur Alpha 11 AI 4K Gen2 est le plus puissant intégré dans les télévisions LG au moment où nous écrivons ces lignes. Il est conçu pour les modèles LG OLED les plus haut de gamme, et permet une optimisation ultra-précise du son et de l'image au pixel près.
Avec une remise de 600€, le LG OLED65G5 chute à 2 090€ au lieu de 2 699€ pendant le Black Friday Fnac.
Le Dolby Vision et le Dolby Atmos sont également de la partie, pour un rendu HDR époustouflant. Et côté gaming, on retrouve le VRR 4K 144 Hz, les certifications Nvidia Gsync / AMD FreeSync. Mais aussi le Dolby Vision Gaming 4K 120Hz. Et une offre de 4 ports HDMI 2.1 ultra rapides.
Cette télévision LG se distingue aussi par son design, plus fin, travaillé et élégant. Avec un pied central pour une intégration idéale dans tous les intérieurs.
75QNED87A : La gamme LG QNED evo MiniLED pour des images lumineuses, précises et détaillées
Dernière référence totalement incontournable, le modèle 75" dans la gamme LG QNED Evo MiniLED. Pour un tarif étonnamment contenu vous bénéficiez d'une image lumineuse et vive avec une diagonale impressionnante qui ne manquera pas de vous immerger pleinement dans chaque film, série, ou jeu vidéo. A moins de 1 000€ à l'occasion du Black Friday Fnac, c'est le moment de craquer.
QNED est une technologie d'affichage dérivée de la technologie LCD IPS la mieux maîtrisée par l'industrie. Sur une dalle LCD classique, chaque pixel comporte trois filtres de couleur dont la luminosité peut être ajustée. Ces filtres sont toutefois complexes à optimiser, et ont tendance à rendre les couleurs moins justes.
Sur les écrans QNED, LG remplace ces filtres par ce que l'on appelle des "points quantiques". Il est ainsi possible filtrer couleurs, non pas avec un pigment mais en ne laissant passer qu'une longueur d'onde précise du spectre lumineux. En la matière, la technologie Dynamic QNED Color de LG permet d'atteindre 100% de Volume de Couleurs, pour des images aux couleurs précises et réalistes.
Là où ça devient toutefois encore plus intéressant, c'est que cette technologie est complétée par un système de rétroéclairage miniLED. De quoi, en tandem avec le QNED délivrer dans de nombreuses situation une image plus lumineuse, aux couleurs plus justes et aux contrastes presque équivalents de ceux proposés par les télévisions OLED.
Une matrice de petites LEDs gérées localement par un puissant processeur permettent en effet des images extrêmement contrastées, très lumineuses avec des détails précis. Tout cela est animé par un processeur Alpha 8 AI 4K Gen2 qui gère le rétroéclairage de façon précise tout en offrant de nombreuses fonctionnalités d'IA.Tout cela permet à ce téléviseur d'atteindre la certification Dolby Vision comme sur les modèles OLED. De quoi rendre un niveau d'immersion particulièrement élevé.
C'est aussi un modèle idéal pour les gamers, avec là encore le VRR 4K 144 Hz, AMD FreeSync, le Dolby Vision Gaming 4K 120Hz ou encore ses 4 ports HDMI 2.1. Tout cela dans un design soigné, élégant et pratique. L'écran ne fait que 3 cm d'épaisseur. Il comporte un pied central avec deux positions possibles en hauteur ce qui vous permet d'insérer une barre de son facilement pour mieux fondre l'ensemble dans votre intérieur.