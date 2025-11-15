Lorsque l'on cherche à transformer son salon en Home Cinema, deux grandes options sont possibles. D'un côté, il y a les vidéoprojecteurs, qui peuvent délivrer une image dotée d'une diagonale particulièrement étendue. Et de l'autre, les télévisions de 65" et plus. De prime abord, installer un projecteur peut sembler le meilleur compromis possible. Mais tous les modèles ne se valent pas, et à mesure que l'on fouille le sujet, on se rend vite compte que le modèle de projecteur idéal implique un coût semblable… voire dans certains cas plus élevé que si vous aviez fait le choix d'une télévision grand format.

La technologie des constructeurs a en effet fait d'énormes progrès ces dernières années, permettant de réduire les coûts de fabrication tout en délivrant une meilleure image. LG est connu comme le grand spécialiste des écrans OLED, dans lesquels chaque pixel émet sa propre lumière pour des contrastes impressionnants. Mais le même constructeur a aussi développé une autre technologie, dite QNED evo qui propose plus de zones de rétroéclairage qu’un écran LCD standard pour gagner en luminosité et en contraste.

Dans ce type d'écrans, on trouve en effet une dalle LCD de dernière génération - dans laquelle les filtres de couleur ont été remplacés par des filtres quantiques ultra-précis. Du côté du rétroéclairage, une matrice très dense de petites LED adressables individuellement permet de donner des noirs presque aussi profonds que sur les écrans OLED. Tout cela en limitant l’effet de halo perceptible grâce à une gestion dynamique particulièrement fine et réactive - par exemple lorsque l'écran affiche un ciel étoilé, ou tout autre élément lumineux sur fond noir. Voici trois références qui valent particulièrement le détour chez LG :