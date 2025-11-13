La télévision connectée trouve facilement sa place dans un salon ou une chambre, que ce soit pour regarder des films, suivre ses séries ou accéder à des plateformes de streaming. L'intégration d'Alexa permet de changer de chaîne à la voix, de lancer une application ou même de piloter d'autres objets connectés, comme l'éclairage ou un thermostat, sans bouger du canapé. L'affichage 4K UHD, optimisé par Dolby Vision, apporte une image nette et agréable, même dans une pièce peu lumineuse. On peut trouver que la commande vocale fait gagner du temps dans la vie de tous les jours.

La télécommande ergonomique simplifie la navigation entre les menus et les profils utilisateurs aident chaque membre du foyer à retrouver ses applications favorites rapidement. Cette télévision s'adapte aussi bien à une soirée cinéma en famille qu'à une session de jeux vidéo, en profitant d'un son immersif grâce à la compatibilité Dolby Atmos.