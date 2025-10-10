Une grande diagonale qui change vraiment l'ambiance du salon, surtout quand le tarif passe rarement aussi bas. L'occasion de profiter de films et de séries dans de bonnes conditions, sans se ruiner pour autant.
Le prix de la TV LG 65QNED84A atteint 699 € avec une réduction de 30 %, soit le prix le plus bas jamais vu, chez Boulanger. Ce téléviseur propose une expérience 4K Ultra HD sur 165 cm, idéale pour suivre un match ou savourer une soirée cinéma à la maison. L'écran plat s'intègre facilement dans le salon et la technologie QNED améliore le contraste pour des images plus nettes. Certains diront qu'un écran de cette taille transforme vraiment la pièce, et ce n'est pas qu'une impression.
Ce téléviseur améliore la netteté des images grâce à la technologie QNED. L'écran large s'adapte aux usages variés, du jeu vidéo à la diffusion de films et de séries. La connectivité complète facilite l'accès aux plateformes et contenus à la demande sur un grand écran.
La TV LG 65QNED84A
Une grande TV 4K polyvalente, idéale pour films, sport et jeux, technologie QNED, navigation fluide, design sobre.
✅ Avantages
- Écran 65 pouces (164 cm) pour une immersion appréciable
- Résolution Ultra HD 4K (3840 x 2160 pixels) pour des images précises
- Technologie QNED offrant des couleurs vives et un bon contraste en usage quotidien
- Smart TV intégrée, connexion Wifi et Ethernet/LAN pour accéder facilement à vos plateformes préférées
- Format 16:9 pratique pour films, séries et événements sportifs
❌ Inconvénients
- Absence de rétroéclairage Mini LED, limite le contraste par rapport à des modèles premium
- Pied central large, nécessite un meuble adapté
- Pas de compatibilité Dolby Vision ou Atmos
Une grande image pour tous les usages quotidiens
Le téléviseur s'adapte facilement à votre espace de vie, que vous aimiez regarder des films, suivre un match ou jouer à la console. Son format de 65 pouces crée une vraie immersion, même pour les soirées en famille où chacun trouve sa place devant l'écran.
La compatibilité avec les services connectés simplifie l'accès aux applications et aux contenus, sans manipulations compliquées. On peut trouver que le design discret en noir s'intègre dans la plupart des intérieurs sans attirer l'œil, ce qui compte parfois plus qu'on ne le croit.
Un positionnement cohérent pour le salon
Boulanger propose le LG 65QNED84A à 699 €. Le format 65 pouces reste pratique pour un usage quotidien, sans encombrer la pièce. Ce modèle se positionne bien pour celles et ceux qui souhaitent une grande image sans multiplier les réglages. L'ensemble facilite la transition vers la 4K dans de bonnes conditions, tout en gardant un prix accessible.