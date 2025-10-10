Le téléviseur s'adapte facilement à votre espace de vie, que vous aimiez regarder des films, suivre un match ou jouer à la console. Son format de 65 pouces crée une vraie immersion, même pour les soirées en famille où chacun trouve sa place devant l'écran.

La compatibilité avec les services connectés simplifie l'accès aux applications et aux contenus, sans manipulations compliquées. On peut trouver que le design discret en noir s'intègre dans la plupart des intérieurs sans attirer l'œil, ce qui compte parfois plus qu'on ne le croit.