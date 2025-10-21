Philips casse les prix cet automne sur l’un de ses modèles OLED les plus immersifs. La Smart TV OLED affiche une baisse spectaculaire chez Amazon. Un deal à ne pas manquer pour profiter d’une expérience cinéma à la maison avec un rendu d’image et de son d’exception.
Cette Smart TV OLED 4K de 55" à 828,76 € au lieu de 1 599,00 € sur Amazon associe les meilleures innovations du constructeur : technologie Ambilight, moteur P5 AI Perfect Picture et compatibilité Dolby Atmos. Résultat : une immersion totale, que ce soit pour regarder un film, une série ou jouer sur console. En intégrant le système Titan OS, cette version garantit une navigation fluide et un accès direct à toutes vos plateformes de streaming depuis l’écran d’accueil.
Pourquoi choisir cette TV OLED Ambilight ?
- Ambilight immersif sur 3 côtés
- Dale OLED 4K 55"
- Processeur P5 AI ultra-réaliste
- Compatibilité Dolby Vision & Atmos
La Philips 55OLED760 : un téléviseur OLED taillé pour le spectacle
La Philips Ambilight 55OLED760 transforme chaque séance de visionnage en expérience sensorielle. Son système Ambilight projette sur les murs des halos lumineux synchronisés avec les images, agrandissant visuellement l’écran et plongeant le spectateur au cœur de l’action. Les couleurs sont éclatantes, les contrastes saisissants et les noirs profonds conservent toute leur intensité, même dans les scènes les plus sombres.
Grâce au moteur P5 AI Perfect Picture, le téléviseur analyse en temps réel chaque image pour ajuster luminosité, détails et mouvement. Ce traitement intelligent offre une image d’un réalisme impressionnant, digne d’un écran de cinéma. Les formats HDR10+ et Dolby Vision sont pris en charge, garantissant une fidélité optimale sur les films et séries compatibles.
Côté son, le Dolby Atmos fait toute la différence. L’audio tridimensionnel enveloppe l’espace, donnant l’impression que les bruits proviennent de toutes les directions. Un effet particulièrement saisissant sur les blockbusters ou les concerts live.
Une Smart TV complète pensée pour le quotidien
Le système Titan OS offre une interface simple et réactive, rassemblant toutes les applications de streaming populaires : Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube… En un clic, vous retrouvez vos contenus préférés. L’assistant vocal intégré permet également de piloter la TV à la voix via Google Assistant ou Alexa.
Les joueurs apprécieront la compatibilité HDMI 2.1, VRR et FreeSync, assurant une latence minimale et une fluidité exemplaire sur les consoles de nouvelle génération. Enfin, Philips met un point d’honneur à la durabilité : consommation maîtrisée, matériaux éco-responsables et emballage recyclé participent à un usage plus vertueux.
Une offre à saisir sans attendre
Proposée à 828,76 € au lieu de 1 599,00 €, la Philips 55OLED760 s’affiche à un prix plancher rarement vu pour un téléviseur OLED de cette qualité. Une belle opportunité pour s’équiper avant les soirées cinéma d’automne et profiter d’un spectacle visuel aussi immersif que raffiné.