La Philips Ambilight 55OLED760 transforme chaque séance de visionnage en expérience sensorielle. Son système Ambilight projette sur les murs des halos lumineux synchronisés avec les images, agrandissant visuellement l’écran et plongeant le spectateur au cœur de l’action. Les couleurs sont éclatantes, les contrastes saisissants et les noirs profonds conservent toute leur intensité, même dans les scènes les plus sombres.

Grâce au moteur P5 AI Perfect Picture, le téléviseur analyse en temps réel chaque image pour ajuster luminosité, détails et mouvement. Ce traitement intelligent offre une image d’un réalisme impressionnant, digne d’un écran de cinéma. Les formats HDR10+ et Dolby Vision sont pris en charge, garantissant une fidélité optimale sur les films et séries compatibles.

Côté son, le Dolby Atmos fait toute la différence. L’audio tridimensionnel enveloppe l’espace, donnant l’impression que les bruits proviennent de toutes les directions. Un effet particulièrement saisissant sur les blockbusters ou les concerts live.