Hisense continue de bousculer le marché des TV haut de gamme avec sa 55A85Q, un modèle OLED pensé pour offrir une expérience visuelle proche des références du segment, mais à prix maîtrisé. Grâce à sa dalle 4K OLED et sa fréquence native de 120 Hz, elle garantit une image d’une fluidité remarquable, idéale pour le sport, les films d’action et les jeux vidéo.

Son contraste infini et la gestion du HDR et Dolby Vision apportent des couleurs éclatantes et des noirs d’une profondeur exemplaire. Le rendu est rehaussé par le traitement d’image maison qui optimise la luminosité scène par scène, pour un résultat équilibré, même dans les pièces très éclairées.

Côté audio, la 55A85Q ne déçoit pas non plus. Grâce à la compatibilité Dolby Atmos et à une puissance de 2 x 15 W, elle délivre un son ample et bien spatialisé. Les amateurs de cinéma apprécieront la clarté des dialogues, tandis que les joueurs profiteront de la réactivité du HDMI 2.1, du VRR et du FreeSync Premium, garantissant une expérience sans saccade ni latence.