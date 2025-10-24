Les bons plans TV s’enchaînent avant le Black Friday ! La superbe Hisense 55A85Q passe à seulement 699€ grâce à une combinaison promo + code + ODR. Une opportunité rare pour s’offrir une véritable OLED 4K sans exploser son budget.
Difficile de trouver une TV OLED 55 pouces à ce prix en 2025. La Hisense 55A85Q (2025), affichée à 799 € au lieu de 1 499 € avec le code promo HISENSE100, profite en plus d’une offre de remboursement de 100 € valable jusqu’au 31 octobre 2025. Disponible chez Boulanger, elle revient donc à 699 € seulement, un tarif exceptionnel pour une dalle OLED 4K fluide à 120 Hz.
Pourquoi choisir la TV Hisense 55A85Q ?
- Dalle OLED 4K 120 Hz ultra-fluide
- Dolby Vision & Dolby Atmos
- Compatible HDMI 2.1 et VRR pour le gaming
TV OLED Hisense 55A85Q : une offre à saisir le plus vite possible
Hisense continue de bousculer le marché des TV haut de gamme avec sa 55A85Q, un modèle OLED pensé pour offrir une expérience visuelle proche des références du segment, mais à prix maîtrisé. Grâce à sa dalle 4K OLED et sa fréquence native de 120 Hz, elle garantit une image d’une fluidité remarquable, idéale pour le sport, les films d’action et les jeux vidéo.
Son contraste infini et la gestion du HDR et Dolby Vision apportent des couleurs éclatantes et des noirs d’une profondeur exemplaire. Le rendu est rehaussé par le traitement d’image maison qui optimise la luminosité scène par scène, pour un résultat équilibré, même dans les pièces très éclairées.
Côté audio, la 55A85Q ne déçoit pas non plus. Grâce à la compatibilité Dolby Atmos et à une puissance de 2 x 15 W, elle délivre un son ample et bien spatialisé. Les amateurs de cinéma apprécieront la clarté des dialogues, tandis que les joueurs profiteront de la réactivité du HDMI 2.1, du VRR et du FreeSync Premium, garantissant une expérience sans saccade ni latence.
Une TV connectée complète et intuitive
Basée sur le système Vidaa U, cette Smart TV offre un accès rapide à toutes les grandes plateformes de streaming comme Netflix, Prime Video ou Disney+. Elle intègre également Alexa et Vidaa Voice, pour piloter la télévision à la voix, lancer des applications ou gérer les appareils connectés du foyer.
La connectique est généreuse : 4 ports HDMI 2.1, 2 ports USB, une sortie optique, le Bluetooth et la compatibilité AirPlay 2 pour diffuser facilement du contenu depuis un appareil Apple. Avec son pied central rotatif, la TV s’adapte aisément à toutes les configurations de salon.
Enfin, son indice de durabilité de 8,2/10 et la disponibilité des pièces détachées pendant 9 ans confirment un positionnement responsable et durable.
➡️ Comment profiter de l’offre à 699 €
Voici les étapes à suivre pour obtenir votre TV OLED Hisense 55A85Q au prix final de 699 € :
- Ajoutez la TV à votre panier sur Boulanger (prix affiché : 899 € au lieu de 1 499 €).
- Entrez le code promo « HISENSE100 » au moment du paiement pour profiter de 100 € de remise immédiate, soit 799 € à l’achat.
- Demandez ensuite votre remboursement de 100 € sur le site offres.hisense.fr avant le 30 novembre 2025, en joignant votre facture, le code-barres et le numéro de série.
➡️ Une fois votre dossier validé, Hisense vous rembourse 100 € sous 8 à 10 semaines, ramenant le prix final à 699 € pour une véritable TV OLED 4K de 55 pouces : une affaire à saisir avant la fin de l’offre