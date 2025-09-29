Sous son design minimaliste et sa finition “Minuit” élégante, le MacBook Air M2 embarque une configuration pensée pour durer. Avec 16 Go de mémoire unifiée, il assure une fluidité exemplaire, que ce soit pour enchaîner les visioconférences, travailler sur des présentations ou retoucher des photos. Sa puce M2 signée Apple garantit une réactivité constante, même avec plusieurs applications ouvertes en parallèle, offrant ainsi un confort bien supérieur aux modèles d’entrée de gamme souvent mis en avant.

Léger et compact, il ne dépasse pas 1,25 kg et à peine plus d’un centimètre d’épaisseur. Facile à transporter, il trouve naturellement sa place dans un sac pour vos déplacements quotidiens. Son écran Liquid Retina 13,6 pouces restitue des couleurs précises et un confort visuel appréciable, tandis que l’autonomie couvre largement une journée de travail. Le tout sans aucun bruit, grâce à l’absence de ventilateur, pour une utilisation discrète et studieuse.

Certes, son stockage de 256 Go reste limité pour les gros fichiers vidéo ou les projets lourds, et son nombre de ports réduit pourra nécessiter un adaptateur USB-C. Mais pour un MacBook Air doté de 16 Go de RAM, cette offre à 799 € reste exceptionnelle. Et avec la fin des French Days mardi à 23h59, il ne reste plus que quelques heures pour en profiter avant un retour à des prix bien plus élevés.