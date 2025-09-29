Le MacBook Air M2 s’affiche à prix réduit pour les ultimes heures des French Days : 16 Go de RAM, design premium et puce Apple redoutable. Une opportunité rare sur un ultraportable haut de gamme qu’il serait dommage de laisser filer.
Apple clôture les French Days avec une remise exceptionnelle sur l’un de ses modèles phares : le MacBook Air 13 pouces M2, ici décliné avec 16 Go de RAM et 256 Go de SSD. Dans sa finition “Minuit”, élégante et ultra-fine, cette machine allie puissance et polyvalence.
Affiché à 799 € au lieu de 999 € chez Darty, il ne reste plus que quelques heures pour profiter de cette opportunité, idéale pour qui veut un ultraportable fiable, fluide et endurant.
Pourquoi choisir le MacBook Air ?
- Puce Apple M2 ultra-performante
- 16 Go de RAM pour le multitâche
- Design fin, léger et silencieux
Un MacBook Air puissant, élégant et parfaitement taillé pour un usage quotidien
À l’heure où les French Days touchent à leur fin, le MacBook Air M2 13 pouces s’impose comme un choix sûr pour celles et ceux qui cherchent performance, autonomie et mobilité. Télétravail, études ou création légère : il répond à tous les besoins avec une grande fluidité.
Dans notre test complet, il a été salué pour son équilibre réussi entre puissance et compacité, avec une note de 8/10. Ce modèle se distingue aussi dans notre comparatif des meilleurs PC portables Apple, preuve de sa place incontournable sur le segment des ultraportables.
Sous son design minimaliste et sa finition “Minuit” élégante, le MacBook Air M2 embarque une configuration pensée pour durer. Avec 16 Go de mémoire unifiée, il assure une fluidité exemplaire, que ce soit pour enchaîner les visioconférences, travailler sur des présentations ou retoucher des photos. Sa puce M2 signée Apple garantit une réactivité constante, même avec plusieurs applications ouvertes en parallèle, offrant ainsi un confort bien supérieur aux modèles d’entrée de gamme souvent mis en avant.
Léger et compact, il ne dépasse pas 1,25 kg et à peine plus d’un centimètre d’épaisseur. Facile à transporter, il trouve naturellement sa place dans un sac pour vos déplacements quotidiens. Son écran Liquid Retina 13,6 pouces restitue des couleurs précises et un confort visuel appréciable, tandis que l’autonomie couvre largement une journée de travail. Le tout sans aucun bruit, grâce à l’absence de ventilateur, pour une utilisation discrète et studieuse.
Certes, son stockage de 256 Go reste limité pour les gros fichiers vidéo ou les projets lourds, et son nombre de ports réduit pourra nécessiter un adaptateur USB-C. Mais pour un MacBook Air doté de 16 Go de RAM, cette offre à 799 € reste exceptionnelle. Et avec la fin des French Days mardi à 23h59, il ne reste plus que quelques heures pour en profiter avant un retour à des prix bien plus élevés.
