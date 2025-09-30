Côté performances, le processeur Intel Core i5-13420H à 8 cœurs couplé à 16 Go de mémoire vive offre une fluidité appréciable, même avec plusieurs logiciels ouverts. Le SSD d’1 To assure non seulement un démarrage rapide de Windows (à installer séparément), mais aussi un vaste espace de stockage pour vos fichiers, projets ou bibliothèques multimédia.

On apprécie également son format compact et léger, pratique à transporter, tout en bénéficiant d’une connectique variée. L’absence de système d’exploitation préinstallé peut être un frein pour certains, mais c’est aussi l’opportunité d’installer directement Windows 11 ou une distribution Linux selon vos préférences.

Un bon plan taillé pour la rentrée

Proposé à 599,99 € au lieu de 849,99 €, ce Lenovo IdeaPad Slim 5 s’affiche comme un des deals les plus attractifs de cette fin de French Days. Pour moins de 600 €, vous repartez avec un PC portable OLED puissant et endurant, parfait pour le télétravail, les études ou les loisirs numériques