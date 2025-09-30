Cdiscount termine les French Days en beauté avec une remise de 250 € sur le Lenovo IdeaPad Slim 5. Ce PC portable compact et performant s’affiche à moins de 600 €, une occasion rare pour s’équiper d’une machine équilibrée et bien dotée.
Le Lenovo IdeaPad Slim 5 14IRH10 est un PC portable pensé pour combiner mobilité et polyvalence. Avec son écran OLED de 14 pouces en définition WUXGA, il mise sur la qualité d’affichage pour vos tâches quotidiennes comme pour le divertissement.
Son processeur Intel Core i5-13420H, épaulé par 16 Go de RAM et un SSD d’1 To, assure une réactivité solide et une large capacité de stockage. Habituellement vendu 849,99 €, il profite d’une belle réduction chez Cdiscount à 599,99 € seulement. Un tarif qui en fait un choix pertinent pour ceux qui cherchent un PC portable à la fois puissant et accessible.
Pourquoi choisir le Lenovo IdeaPad Slim 5 ?
- Écran OLED lumineux et précis
- 16 Go de RAM + 1 To SSD
- Processeur Intel Core i5 performant
Le PC Lenovo IdeaPad Slim 5 OLED : un PC portable French Days à saisir avant ce soir
Pensé pour un usage quotidien comme pour des activités plus exigeantes, l’IdeaPad Slim 5 se distingue d’abord par son écran OLED de 14 pouces. Cette technologie garantit un contraste élevé et des couleurs riches, idéales pour travailler confortablement ou profiter de vidéos en streaming. Sa définition WUXGA (1920x1200 px) apporte aussi une meilleure lisibilité qu’un simple FullHD.
Côté performances, le processeur Intel Core i5-13420H à 8 cœurs couplé à 16 Go de mémoire vive offre une fluidité appréciable, même avec plusieurs logiciels ouverts. Le SSD d’1 To assure non seulement un démarrage rapide de Windows (à installer séparément), mais aussi un vaste espace de stockage pour vos fichiers, projets ou bibliothèques multimédia.
On apprécie également son format compact et léger, pratique à transporter, tout en bénéficiant d’une connectique variée. L’absence de système d’exploitation préinstallé peut être un frein pour certains, mais c’est aussi l’opportunité d’installer directement Windows 11 ou une distribution Linux selon vos préférences.
Un bon plan taillé pour la rentrée
Proposé à 599,99 € au lieu de 849,99 €, ce Lenovo IdeaPad Slim 5 s’affiche comme un des deals les plus attractifs de cette fin de French Days. Pour moins de 600 €, vous repartez avec un PC portable OLED puissant et endurant, parfait pour le télétravail, les études ou les loisirs numériques
