Pensée pour séduire les joueurs nomades comme les adeptes du salon, la Nintendo Switch 2 conserve sa formule gagnante avec un mode portable et un mode TV. Son nouvel écran, plus lumineux, améliore la lisibilité et le confort de jeu, tandis que la puissance revue à la hausse assure une fluidité renforcée dans les titres récents. Le pack inclut Mario Kart World, nouvel opus de la saga culte, idéal pour profiter immédiatement de l’expérience multijoueur, seul ou entre amis.

Le principal intérêt de cette offre est sa rareté : il est rare de voir une console tout juste sortie déjà proposée en réduction. À l’occasion des French Days, ce pack bénéficie d’une remise immédiate qui permet de faire quelques économies sur un achat souvent incontournable pour les familles ou les passionnés. Reste que le stock est limité et que l’événement s’achève ce soir.