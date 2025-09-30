Clap de fin pour les French Days : la toute nouvelle Nintendo Switch 2 s’affiche déjà en pack avec Mario Kart World à prix réduit. Une offre rare pour une console aussi récente.
La nouvelle génération de console hybride de Nintendo attire déjà toutes les attentions, et pour cause : la Nintendo Switch 2, fraîchement sortie, profite déjà d’une réduction dans le cadre des French Days. Proposée en pack avec Mario Kart World, elle tombe à 468,99 € au lieu de 499,99 € chez Rakuten. Un tarif qui tombe à pic pour celles et ceux qui hésitaient encore à franchir le pas avant la fin de l’événement. Attention, il ne reste que quelques heures pour en profiter.
Pourquoi choisir la Nintendo Switch 2 et Mario Kart ?
- Nouvelle génération de console hybride
- Pack avec jeu culte inclus
- Prix déjà en baisse
Nintendo Switch 2, la console hybride de nouvelle génération déjà en promo
La Switch 2 marque un tournant pour Nintendo. Plus puissante et dotée d’un écran amélioré, elle reprend le concept hybride qui a fait le succès de la première génération, tout en modernisant l’expérience de jeu. Compatible avec de nombreux titres et accompagnée dès sa sortie de Mario Kart World, ce pack est une porte d’entrée idéale dans l’univers Nintendo.
Pensée pour séduire les joueurs nomades comme les adeptes du salon, la Nintendo Switch 2 conserve sa formule gagnante avec un mode portable et un mode TV. Son nouvel écran, plus lumineux, améliore la lisibilité et le confort de jeu, tandis que la puissance revue à la hausse assure une fluidité renforcée dans les titres récents. Le pack inclut Mario Kart World, nouvel opus de la saga culte, idéal pour profiter immédiatement de l’expérience multijoueur, seul ou entre amis.
Le principal intérêt de cette offre est sa rareté : il est rare de voir une console tout juste sortie déjà proposée en réduction. À l’occasion des French Days, ce pack bénéficie d’une remise immédiate qui permet de faire quelques économies sur un achat souvent incontournable pour les familles ou les passionnés. Reste que le stock est limité et que l’événement s’achève ce soir.
