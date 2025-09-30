À l’occasion des French Days 2025, NordVPN casse ses prix et propose sa solution de cybersécurité à partir de 2,98 € par mois seulement. Un abonnement longue durée avec 4 mois offerts qui permet de protéger sa connexion, sécuriser ses données personnelles et profiter du streaming sans frontières, le tout à un tarif imbattable.

NordVPN smartphone

Vous cherchez un bon plan pour protéger votre connexion internet sans exploser votre budget ? Durant les French Days 2025, NordVPN propose une offre très agressive : à partir de 2,98 €/mois sur 28 mois (avec 4 mois offerts) pour l’abonnement Basique, une réduction d’environ -74 % par rapport au tarif standard. Cette promo permet d’accéder à l’ensemble des fonctionnalités essentielles d’un VPN de qualité : chiffrement, serveurs multiples, confidentialité, etc. L’occasion de se lancer sans (grosse) dépense.

Je saute sur l’offre NordVPN à 2,98 €/mois

Voici quelques points clés du service NordVPN inclus dans l’offre :

  • Chiffrement robuste (AES-256 bits), protocoles rapides (NordLynx)
  • Réseau étendu de serveurs (plus de 7 000 serveurs dans plus de 100 pays)
  • Politique “No logs” (aucune conservation des activités)
  • Jusqu’à 10 appareils simultanément par compte
  • Garantie “satisfait ou remboursé” de 30 jours pour tester sans risque

NordVPN casse les prix pour le French Days

Pendant la période French Days, NordVPN propose ses formules 2 ans avec 4 mois offerts, ce qui porte la durée à 28 mois.

Sur la formule Basique, on arrive à un tarif de 2,98 €/mois (soit un total de 83,43 €) grâce à cette remise de 74 %.

Les formules supérieures (Avancé, Ultime) bénéficient du même pourcentage de remise, mais avec des services additionnels (gestionnaire de mots de passe, stockage chiffré, assurance cyber-risques, etc.).

Clubic
NordVPN
  • storage8000 serveurs
  • language126 pays couverts
  • lan10 connexions simultanées
  • moodEssai gratuit 30 jours
  • thumb_upAvantage : le réseau Mesh
9.1 / 10
Lire le test complet sur NordVPN
Essayer NordVPN maintenant !
Les plus
  • Bonnes performances avec NordLynx
  • Streaming (dont Netflix US) et accès TV très efficaces
  • Très grand nombre de serveurs
  • Serveurs RAM colocalisés infogérés
  • Réactivité du support client
Les moins
  • Configuration routeur complexe
  • Pas d'infos sur l'état de charge des serveurs
  • Performances OpenVPN décevantes

Pourquoi c’est une offre à ne pas manquer ?

À ce prix, NordVPN devient l’un des VPN les plus accessibles du moment pour bénéficier d’une protection sérieuse en ligne.

D’abord, la remise est très agressive (-74 %) : ce tarif est évoqué comme étant moins cher que durant le Black Friday. Ensuite, l’engagement de 28 mois avec 4 mois offerts permet de “geler” ce prix avantageux sur une durée longue, ce qui amortit largement l’investissement initial.

Enfin, NordVPN reste reconnu pour ses performances : protocoles modernes, vaste infrastructure, applications multiplateformes. L’ergonomie est pensée pour être accessible même aux moins technophiles.

Je saute sur l’offre NordVPN à 2,98 €/mois

En résumé : un bon plan rare pour sécuriser votre navigation

Avec cette offre French Days, NordVPN s’impose comme un candidat solide pour sécuriser votre connexion sans exploser votre budget. Pour 2,98 €/mois sur 28 mois (avec 4 mois offerts), vous obtenez un VPN complet, performant et multiplateforme, à prix imbattable.

