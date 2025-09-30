Le Samsung Galaxy Z Flip7 séduit par son format atypique qui se plie en deux, facilitant le transport tout en préservant un écran principal généreux de 6,7 pouces. Sa charnière renforcée et son design soigné Bleu Nuit en font un modèle aussi robuste qu’élégant, pensé pour durer.

Pensé pour la polyvalence, il embarque la 5G, une mémoire interne de 256 Go et l’intégration de Galaxy AI, qui ouvre la voie à des usages plus intelligents au quotidien. Que ce soit pour optimiser vos photos, traduire une conversation en temps réel ou générer des résumés rapides, l’IA devient un allié pratique.