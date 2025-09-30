Le dernier jour des French Days réserve encore quelques belles surprises. Le Galaxy Z Flip7 de Samsung s’affiche avec une remise massive, un bon plan rare pour ce modèle pliant haut de gamme.
Avec son design pliable et ses fonctions Galaxy AI intégrées, le Samsung Galaxy Z Flip7 incarne l’union entre innovation et praticité. Habituellement proposé à 1 199 €, il est aujourd’hui disponible à seulement 767 € sur Amazon, soit plus de 400 € d’économie. Une occasion en or pour mettre la main sur un smartphone premium qui sort du lot, mais attention : cette offre s’éteint avec la fin des French Days, ce soir à minuit.
Pourquoi choisir le Samsung Galaxy Z Flip7 ?
- Format pliable compact et pratique
- Fonctions Galaxy AI intégrées
- Remise de plus de 400 €
Samsung Galaxy Z Flip7 : un pliant élégant et puissant
Le Samsung Galaxy Z Flip7 séduit par son format atypique qui se plie en deux, facilitant le transport tout en préservant un écran principal généreux de 6,7 pouces. Sa charnière renforcée et son design soigné Bleu Nuit en font un modèle aussi robuste qu’élégant, pensé pour durer.
Pensé pour la polyvalence, il embarque la 5G, une mémoire interne de 256 Go et l’intégration de Galaxy AI, qui ouvre la voie à des usages plus intelligents au quotidien. Que ce soit pour optimiser vos photos, traduire une conversation en temps réel ou générer des résumés rapides, l’IA devient un allié pratique.
Côté photo, le Z Flip7 propose un double module performant qui profite du format pliant pour multiplier les angles de prise de vue. Son écran extérieur permet de cadrer facilement en mode fermé, idéal pour capturer des selfies originaux ou consulter ses notifications sans avoir à déplier le smartphone.
Une offre limitée dans le temps
Proposé ce mardi à 767 € au lieu de 1 199 €, le Galaxy Z Flip7 profite d’une réduction exceptionnelle à l’occasion du dernier jour des French Days. Si vous envisagiez de passer au smartphone pliant, c’est le moment ou jamais : les stocks risquent de fondre avec la fin de l’événement ce soir.
