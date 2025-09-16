Le nouvel iPhone 17 Pro s’impose comme le fleuron de la gamme Apple, pensé pour accompagner aussi bien un usage professionnel que personnel. Son écran OLED ProMotion de 6,1 pouces assure une fluidité remarquable au quotidien, que ce soit pour travailler, naviguer ou profiter de contenus multimédias. La nouvelle puce A19 apporte un gain de puissance notable, idéale pour les applications exigeantes, le multitâche et les jeux les plus gourmands.

Côté photo, l’iPhone 17 Pro se démarque avec son capteur principal optimisé et son traitement d’image avancé. Les clichés restent nets et détaillés, même en faible luminosité, et la vidéo bénéficie d’une stabilisation efficace. Les amateurs de création visuelle trouveront donc dans ce modèle un outil performant, capable de remplacer une caméra compacte dans bien des situations.

En revanche, ce niveau de technicité a un coût : le tarif élevé de 1 329 € le réserve aux utilisateurs prêts à investir dans un smartphone premium. L’autonomie, bien que correcte, ne bouleverse pas les habitudes et nécessitera une recharge quotidienne en usage intensif. Avec une sortie prévue ce vendredi 19 septembre, la précommande représente donc une vraie sécurité pour recevoir le dernier-né d’Apple dès le lancement, alors que les ruptures de stock risquent de s’accélérer très vite.