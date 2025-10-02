L'image HD et la connectivité sans fil rendent les soirées cinéma ou jeux plus simples, à un tarif rarement atteint sur ce segment.
Le NeoPix 113 B tombe aujourd'hui à 79,99 € chez Darty, soit une baisse de 19 % et le prix le plus bas jamais observé pour ce modèle. Ce vidéoprojecteur HD compact projette une image de 65 pouces, avec une connexion Wi-Fi double bande pour du partage d'écran fluide depuis un mobile ou un ordinateur. L'appareil intègre aussi un lecteur multimédia pour lire directement films, photos et musiques sans accessoire supplémentaire.
Ce vidéoprojecteur affiche une image nette en 720p sur un format réduit. Il lit directement des fichiers depuis une clé USB et utilise le Wi-Fi pour du partage d'écran rapide, ce qui simplifie les soirées films ou les présentations improvisées.
Philips NeoPix 113 B
Projecteur compact HD, idéal pour partager facilement vidéos et photos à la maison, compatible Wi-Fi et HDMI.
✅ Avantages
- Image HD 720p jusqu'à 65 pouces (165 cm)
- Connexion Wi-Fi double bande (2,4/5 GHz) pour un mirroring stable
- Lecteur multimédia intégré (vidéos, musique, photos) via USB
- Durée de vie de la LED jusqu'à 30 000 heures
- Nombreuses connectiques : HDMI, USB, Wi-Fi
❌ Inconvénients
- Résolution limitée à 720p, pas de Full HD
- Haut-parleur intégré de puissance modérée
- Niveau de luminosité adapté à des pièces peu éclairées seulement
Une image HD pratique au quotidien
Le vidéoprojecteur NeoPix s'adapte facilement à un salon ou une chambre grâce à son format compact et sa courte focale. Vous pouvez regarder un film, suivre une série ou partager vos photos de vacances sur grand écran, même avec peu de recul. L'appareil détecte rapidement vos appareils connectés, que ce soit un smartphone, un ordinateur portable ou une console de jeux.
La correction d'image et la mise au point intégrée facilitent la configuration, même si vous n'avez jamais utilisé ce type d'appareil. On peut trouver pratique de brancher une clé USB ou un disque dur pour accéder à ses contenus sans passer par un ordinateur. Enfin, la source lumineuse LED dure des années, ce qui limite l'entretien et les remplacements fréquents. Certains diront que le silence en fonctionnement compte aussi, surtout en soirée.
Un positionnement simple pour un usage quotidien
Ce modèle compact s'utilise facilement et ne prend pas de place, ce qui le rend adapté à un usage du quotidien ou à des projections occasionnelles. La connectivité Wi-Fi et les ports multiples facilitent la compatibilité avec la plupart des appareils. Ce vidéoprojecteur se positionne comme un choix pratique si vous cherchez à partager films, photos ou présentations, sans installation lourde ni contrainte de maintenance. Cela assure un vrai confort d'utilisation au fil du temps.