Le vidéoprojecteur NeoPix s'adapte facilement à un salon ou une chambre grâce à son format compact et sa courte focale. Vous pouvez regarder un film, suivre une série ou partager vos photos de vacances sur grand écran, même avec peu de recul. L'appareil détecte rapidement vos appareils connectés, que ce soit un smartphone, un ordinateur portable ou une console de jeux.

La correction d'image et la mise au point intégrée facilitent la configuration, même si vous n'avez jamais utilisé ce type d'appareil. On peut trouver pratique de brancher une clé USB ou un disque dur pour accéder à ses contenus sans passer par un ordinateur. Enfin, la source lumineuse LED dure des années, ce qui limite l'entretien et les remplacements fréquents. Certains diront que le silence en fonctionnement compte aussi, surtout en soirée.