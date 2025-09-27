Les French Days continuent ce week-end avec une pluie de promotions sur Amazon, Cdiscount, Boulanger et autres géants de l’e-commerce. Si certaines offres concernent des smartphones et téléviseurs haut de gamme, d’autres baissent sous la barre des 100 €, ce qui en fait des bons plans accessibles à tous. Voici notre sélection des 7 meilleures affaires à prix réduit.
Les 7 offres à moins de 100 € à saisir ce weekend :
- INIU Batterie Externe 20000 mAh à 19,99 € au lieu de 49,99 €
- Écran PC MSI PRO MP242A E2 24” Full HD à 69,99 € au lieu de 119,99 €
- Écouteurs JBL Tune 245 NC à 49,99 € au lieu de 99,99 €
- Logitech G502 X PLUS Lightspeed à 99,74 € au lieu de 169,00 €
- Clavier Cherry sans fil Azerty KW 3000 Noir à 9,99 € au lieu de 27,99 €
- Tapo Caméra WiFi Intérieure 2.5K à 22,99 € au lieu de 29,99 €
- Écran AOC Gaming 24G4XED 24” à 79,00 € au lieu de 139,00 €
Les meilleurs bons plans forfaits, antivirus, VPN des French Days
- 1minAI Pro, l'accès aux meilleurs IA, à moins de 35€ (-82 %)
- Cyberghost VPN à 2,19 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-82 %)
- Antivirus Mac Intego à 1,67 € par mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- B&You Pure Fibre à 23,99 €/mois sans engagement
- Forfait RED by SFR 100 Go 5G à 8,99 €/mois sans engagement
Comment faire les bons choix pendant les French Days ?
Avec des centaines de réductions qui affluent en même temps, il est facile de se laisser séduire par une promo qui n’en est pas vraiment une. Voici nos 5 recommandations pour acheter malin :
- Comparer les prix : avant de valider un panier, vérifiez l’historique du produit ou comparez sur plusieurs sites. Une « grosse remise » peut parfois cacher un prix de départ gonflé.
- Fixer ses priorités : électroménager, high-tech, mobilité… définissez vos besoins à l’avance pour éviter les achats impulsifs.
- Vérifier les avis : un produit très bradé mais mal noté n’est pas forcément une bonne affaire. Les retours d’utilisateurs sont un excellent indicateur.
- Privilégier les vendeurs fiables : sur Amazon, Cdiscount ou autres marketplaces, assurez-vous que la promo émane bien d’un vendeur officiel ou reconnu.
- Profiter des stocks limités : certaines promotions disparaissent en quelques heures. Si une offre correspond parfaitement à vos besoins, mieux vaut ne pas trop tarder.
En résumé, les French Days sont une belle occasion de faire des économies, mais un peu de vigilance permet de transformer une simple promo en véritable bonne affaire.
