Avec des centaines de réductions qui affluent en même temps, il est facile de se laisser séduire par une promo qui n’en est pas vraiment une. Voici nos 5 recommandations pour acheter malin :

Comparer les prix : avant de valider un panier, vérifiez l’historique du produit ou comparez sur plusieurs sites. Une « grosse remise » peut parfois cacher un prix de départ gonflé.

Fixer ses priorités : électroménager, high-tech, mobilité… définissez vos besoins à l'avance pour éviter les achats impulsifs.

Vérifier les avis : un produit très bradé mais mal noté n'est pas forcément une bonne affaire. Les retours d'utilisateurs sont un excellent indicateur.

Privilégier les vendeurs fiables : sur Amazon, Cdiscount ou autres marketplaces, assurez-vous que la promo émane bien d'un vendeur officiel ou reconnu.

Profiter des stocks limités : certaines promotions disparaissent en quelques heures. Si une offre correspond parfaitement à vos besoins, mieux vaut ne pas trop tarder.

En résumé, les French Days sont une belle occasion de faire des économies, mais un peu de vigilance permet de transformer une simple promo en véritable bonne affaire.