Fnac et Darty participent pleinement aux French Days 2025 avec une pluie de bons plans à prix cassés. TV OLED, processeurs Intel, écrans PC ou encore caméras connectées : voici 5 offres qui valent le détour.
Les French Days 2025 battent leur plein, et Fnac comme Darty multiplient les réductions sur leurs catalogues high-tech et électroménager. Que vous cherchiez une TV OLED dernier cri, un processeur puissant pour booster votre PC, un écran secondaire ou encore des accessoires connectés, c’est le moment de faire des économies.
Nous avons sélectionné pour vous 5 promos particulièrement intéressantes, disponibles en stock au meilleur prix du moment.
- TV OLED Philips Ambilight 77" 2025 à 1 999 € au lieu de 2 999 €
- Processeur Intel Core i5 14600K 14 cœurs 3,5 / 5,3 GHz à 174,99 € au lieu de 254,99 €
- Écran PC MSI PRO MP242A E2 24” Full HD à 69,99 € au lieu de 119,99 €
- Clavier Cherry sans fil Azerty KW 3000 Noir à 9,99 € au lieu de 27,99 €
- Pack Sécurité Arlo Essential (2 caméras extérieures 2K + 1 caméra intérieure 2K) à 149,99 € au lieu de 299,99 €
French Days Fnac : des promos qui valent le détour
Fnac met en avant de nombreuses catégories pour les French Days, avec des remises allant jusqu’à -25 % sur les smartphones, -30 % sur l’informatique et les téléviseurs, -40 % sur l’audio et même -50 % sur le gaming.
Chaque semaine, des centaines de nouveaux bons plans s’ajoutent en ventes flash, souvent en stock limité. Si vous êtes membre du programme de fidélité Fnac+, vous pouvez aussi profiter d’avantages supplémentaires, notamment la livraison rapide et parfois des réductions exclusives.
Bons plans Darty : comment profiter au mieux des French Days
Du côté de Darty, l’opération French Days permet de réaliser de belles économies sur de nombreux produits. Outre les remises visibles sur le site, vous pouvez maximiser vos gains en combinant avec des offres de remboursement constructeurs, valables sur l’électroménager et l’audio.
Le programme de fidélité Darty & Vous ouvre aussi la porte à des services supplémentaires, comme la garantie prolongée ou des conseils personnalisés. Pour ne rien rater, il est conseillé de consulter régulièrement la page dédiée aux promotions, car certaines durent seulement 48 heures.
French Days 2025 : nos sélections des meilleurs deals
Du 24 au 30 septembre 2025, les meilleures offres des French Days 2025 sont sur Clubic !
Pour l'occasion, toute la team de chasseurs de bons plans vous proposera des bons plans, des sélections thématiques afin de partager les meilleurs deals à saisir chez Amazon, Cdiscount, Fnac, Darty, Boulanger et bien d'autres !
