Afin de profiter des Jours Flash Amazon Prime, vous devez avant tout souscrire à un abonnement Amazon Prime. Pour ça, rien de plus simple, il vous suffit de créer un compte Amazon puis de souscrire à l'une des offres Amazon Prime :

Amazon Prime à 69€ par an

Amazon Prime à 6,99€/mois

Amazon Prime Student 3,49€/mois (pour les étudiants et les 18-22 ans)

Si vous n'avez jamais été abonné, Amazon vous permet de bénéficier d'un essai gratuit de 30 jours au service Amazon Prime.