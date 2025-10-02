Les chiffres montrent que plusieurs centaines de milliers de foyers subissent un cambriolage chaque année en France. La recrudescence de ce phénomène, plus marquée à l’automne et en hiver, pousse les particuliers à rechercher des solutions fiables.

Verisure met en avant une offre attractive : 50 % de réduction sur les frais d’installation de ses packs de sécurité, ramenant la mise en service à 299 € HT au lieu de 499 € HT.