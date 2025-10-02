Avec l’augmentation des tentatives d’intrusion, la protection du domicile devient une priorité pour de nombreux ménages. Verisure met en avant une offre attractive : 50 % de réduction sur l’installation de ses systèmes de sécurité connectés, avec un abonnement accessible dès 34,90 € par mois.
Sécurité renforcée à l’heure des cambriolages
Les chiffres montrent que plusieurs centaines de milliers de foyers subissent un cambriolage chaque année en France. La recrudescence de ce phénomène, plus marquée à l’automne et en hiver, pousse les particuliers à rechercher des solutions fiables.
Verisure met en avant une offre attractive : 50 % de réduction sur les frais d’installation de ses packs de sécurité, ramenant la mise en service à 299 € HT au lieu de 499 € HT.
Trois bonnes raisons de passer à Verisure :
- Installation professionnelle à prix réduit (-50 %).
- Packs adaptés aux appartements, maisons et commerces.
- Abonnement dès 34,90 €/mois pour une sécurité 24/7.
Un service pensé pour la tranquillité
Adopter Verisure, c’est se donner les moyens de vivre plus sereinement. Les solutions proposées combinent alarmes connectées, caméras et détecteurs pour alerter instantanément en cas d’anomalie. Les techniciens certifiés se chargent de la mise en place et de la formation, pour que chaque foyer puisse en profiter sans difficulté.
Une utilisatrice raconte : « Les techniciens ont été rapides, pédagogues et très sympathiques. Grâce à eux, nous nous sentons vraiment en sécurité. » Une expérience qui illustre l’engagement de la marque à conjuguer technologie et proximité.
- sensorsDétection de mouvements, chocs & ouvertures
- sound_detection_loud_sound105 décibels
- houseUtilisation en intérieur (ext en option)
- videocamTélésurveillance & appel police
- settingsInstallé dans les 48h par un expert
Un dispositif sur mesure pour tous
Peu importe le type de logement ou d’espace à protéger, Verisure dispose d’options évolutives adaptées à toutes les configurations. Trois gammes (Argent, Or et Platine) permettent d’ajuster la sécurité en fonction de vos priorités et de vos moyens.
L’abonnement inclut une télésurveillance disponible 24h/24, 7j/7. À partir de 34,90 € TTC par mois, vous accédez à un service combinant matériel fiable et assistance continue.
Grâce à une remise de 50 % sur ses frais d’installation, Verisure rend ses solutions de sécurité premium plus accessibles. Dans un contexte marqué par la hausse des cambriolages, cette promotion arrive au bon moment pour renforcer la protection des foyers.