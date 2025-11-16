Le Single Day de AliExpress bat actuellement son plein, et certaines remises figurent parmi les plus intéressantes de l’année pour les gamers. Mais attention : cette offre Nintendo Switch 2 avec Mario Kart World à un prix de dingue doit être activée au plus tard le 19 novembre à 23h59 !
La Nintendo Switch 2 représente l’évolution naturelle du concept hybride de Nintendo. Elle adopte un écran Full HD de 7,9 pouces, des Joy-Con 2 améliorés et une puissance revue à la hausse pour offrir une expérience plus fluide, aussi bien en mode portable qu’en utilisation sur téléviseur. En ce moment, elle profite d’un tarif intéressant grâce au code promo 11FR75 sur AliExpress : 425 € avec Mario Kart World, contre un prix habituel d’environ 538 €.
Pourquoi choisir la Nintendo Switch 2 ?
Le pack inclut la console Nintendo Switch 2 ainsi que le jeu Mario Kart World, un titre de lancement majeur pour la machine.
- Écran Full HD 7,9 pouces
- Joy-Con 2 ergonomiques et précis
- Compatible avec tous les jeux Switch
Ce bundle avec Mario Kart World vous permet :
- de commencer immédiatement à jouer avec un jeu très populaire,
- d’accéder à la console hybride nouvelle génération de Nintendo, compatible mode salon et nomade.
C’est une solution « clé en main » pour jouer seul, en famille ou entre amis.
La nouvelle console de Nintendo en détails
Récompensée d'un 8/10 lors de son test sur Clubic, la Switch 2 arrive à un moment stratégique du calendrier, alors que la fin d’année approche et que le Black Friday se profile. Elle reprend le principe hybride de la première Switch — utilisable aussi bien sur téléviseur qu’en mobilité — mais avec une conception plus moderne. Son écran LCD Full HD de 7,9 pouces offre une image plus précise et mieux maîtrisée, ce qui se ressent autant sur les jeux récents que sur les titres plus anciens. La console reste pensée pour un usage polyvalent : jeu sur canapé, sessions en déplacement ou trajets longue durée.
Nintendo a également revu l’architecture interne de la machine. Le nouveau processeur assure une meilleure fluidité globale, des chargements plus courts et une stabilité accrue dans les jeux les plus gourmands. Les Joy-Con 2 ont été retravaillés pour gagner en ergonomie, réduire les déconnexions intempestives et offrir des commandes plus réactives, ce qui améliore le confort lors des sessions prolongées, seul ou à plusieurs.
L’autonomie fait aussi partie des points revus : la batterie offre plusieurs heures de jeu supplémentaires par rapport au précédent modèle, ce qui peut s’avérer pratique en voyage. La connectique évolue grâce à deux ports USB-C qui facilitent l’usage d’accessoires récents (casques, chargeurs, batteries externes). Les 256 Go de stockage interne permettent pour leur part d’installer davantage de jeux sans recourir immédiatement à une carte microSD.
Un autre aspect important pour les utilisateurs : la Switch 2 reste compatible avec l’ensemble du catalogue Nintendo Switch. Ceux qui possèdent déjà une ludothèque peuvent donc continuer à y accéder, tout en profitant d’une meilleure finesse d’affichage et d’une fluidité renforcée. Seule absence notable, l’écran OLED n’est pas proposé sur ce modèle, mais la qualité visuelle reste solide pour une console portable.
Dans le cadre du Single Day 11.11 et de l'ajout d'un code promo au panier, valable jusqu’au 19 novembre, cette Switch 2 bénéficie d’un tarif de 425 € plus avantageux que d’habitude. Pour celles et ceux qui envisagent un achat avant les fêtes ou souhaitent éviter les hausses de prix et les ruptures possibles du Black Friday, cette période constitue une fenêtre d’achat intéressante.
