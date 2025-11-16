Récompensée d'un 8/10 lors de son test sur Clubic, la Switch 2 arrive à un moment stratégique du calendrier, alors que la fin d’année approche et que le Black Friday se profile. Elle reprend le principe hybride de la première Switch — utilisable aussi bien sur téléviseur qu’en mobilité — mais avec une conception plus moderne. Son écran LCD Full HD de 7,9 pouces offre une image plus précise et mieux maîtrisée, ce qui se ressent autant sur les jeux récents que sur les titres plus anciens. La console reste pensée pour un usage polyvalent : jeu sur canapé, sessions en déplacement ou trajets longue durée.

Nintendo a également revu l’architecture interne de la machine. Le nouveau processeur assure une meilleure fluidité globale, des chargements plus courts et une stabilité accrue dans les jeux les plus gourmands. Les Joy-Con 2 ont été retravaillés pour gagner en ergonomie, réduire les déconnexions intempestives et offrir des commandes plus réactives, ce qui améliore le confort lors des sessions prolongées, seul ou à plusieurs.

L’autonomie fait aussi partie des points revus : la batterie offre plusieurs heures de jeu supplémentaires par rapport au précédent modèle, ce qui peut s’avérer pratique en voyage. La connectique évolue grâce à deux ports USB-C qui facilitent l’usage d’accessoires récents (casques, chargeurs, batteries externes). Les 256 Go de stockage interne permettent pour leur part d’installer davantage de jeux sans recourir immédiatement à une carte microSD.

Un autre aspect important pour les utilisateurs : la Switch 2 reste compatible avec l’ensemble du catalogue Nintendo Switch. Ceux qui possèdent déjà une ludothèque peuvent donc continuer à y accéder, tout en profitant d’une meilleure finesse d’affichage et d’une fluidité renforcée. Seule absence notable, l’écran OLED n’est pas proposé sur ce modèle, mais la qualité visuelle reste solide pour une console portable.

Dans le cadre du Single Day 11.11 et de l'ajout d'un code promo au panier, valable jusqu’au 19 novembre, cette Switch 2 bénéficie d’un tarif de 425 € plus avantageux que d’habitude. Pour celles et ceux qui envisagent un achat avant les fêtes ou souhaitent éviter les hausses de prix et les ruptures possibles du Black Friday, cette période constitue une fenêtre d’achat intéressante.