La carte graphique s'adresse à ceux qui cherchent à jouer dans de bonnes conditions, même avec un boîtier de petit format. Elle gère sans difficulté les jeux récents en haute définition, grâce à 16 Go de mémoire GDDR7 et un processeur graphique moderne. La fréquence élevée du chip assure une bonne réactivité, même lors de sessions longues ou sur les titres gourmands.

La présence de trois ports DisplayPort et d'un port HDMI offre une compatibilité large avec la plupart des écrans, que ce soit pour le jeu, la création graphique ou le multitâche. Les technologies NVIDIA, comme le DLSS pour l'upscaling d'image et le ray tracing, améliorent l'expérience visuelle sans sacrifier la fluidité. Le système de refroidissement actif limite le bruit et maintient des températures stables, même en cas d'utilisation prolongée.