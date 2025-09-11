Un SSD rapide pour fluidifier le lancement de vos jeux ou augmenter l'espace de stockage, à un tarif rarement observé.
Le Crucial P310 1 To passe à 64,99 € avec une réduction de 35 % sur Amazon. ce SSD interne au format M.2 accélère le démarrage de votre ordinateur et réduit le temps de chargement des applications. Sa compatibilité s'étend aux PC portables comme aux ordinateurs de bureau.
Pourquoi choisir ce SSD Crucial P310 (1 To) ?
- Vitesse de lecture jusqu'à 7 100 Mo/s, idéale pour des chargements rapides
- Vitesse d'écriture jusqu'à 6 000 Mo/s, adaptée au transfert de gros fichiers
- Capacité de 1 To, permettant de stocker de nombreux jeux et applications
- Format M.2 2280 compact, compatible PC portables et fixes
Une vitesse de transfert pensée pour tous les usages
Le SSD Crucial P310 apporte un réel gain de fluidité lors de l'ouverture de vos logiciels ou du transfert de fichiers volumineux. Vous profitez d'une installation rapide de vos jeux, sans attente inutile au lancement. Sa conception compacte s'intègre facilement dans la plupart des PC portables récents et des tours de bureau classiques, sans modification particulière. Ce modèle consomme peu d'énergie, ce qui limite la chauffe et préserve l'autonomie de votre batterie si vous l'utilisez sur un ordinateur portable. Il convient ainsi à la fois aux joueurs qui veulent charger leurs titres favoris en un clin d'œil et à ceux qui cherchent simplement à donner un second souffle à leur machine pour la bureautique ou le multimédia.
Un format compact et polyvalent
Amazon affiche ce SSD à 64,99 €, ce qui reste attractif pour un modèle d'un téraoctet. Le format M.2 se montre discret et facilite l'installation, même sur des cartes mères compactes. Ce stockage s'adresse à ceux qui souhaitent étendre la mémoire de leur ordinateur sans compromis sur la vitesse ou la simplicité d'usage. L'ensemble s'adapte à un usage quotidien, qu'il s'agisse de jeux récents ou de tâches classiques, et permet un gain de temps appréciable lors des transferts de données.