Le smartphone s'adapte à différents usages, que ce soit pour naviguer sur vos applications, regarder des vidéos ou prendre des photos variées. Son écran large de 6,7 pouces reste lisible en plein soleil, ce qui facilite l'utilisation lors de déplacements ou en extérieur. La batterie de 4900 mAh accompagne aisément une journée complète sans recharge fréquente. Le système de charge rapide de 45 W limite les interruptions en cas de besoin. Sa polyvalence en photo permet de réussir aussi bien des portraits que des paysages, avec une capture détaillée et un zoom performant pour saisir des scènes éloignées. L'appareil propose ainsi une solution adaptée à la vie connectée, avec un format qui ne sacrifie ni confort ni autonomie.