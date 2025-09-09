Un smartphone polyvalent avec grand écran et autonomie longue, proposé à un tarif rarement observé sur ce segment.
Le Galaxy S25FE Noir Absolu 256 Go s'affiche à 749,99 € avec une remise de 7 % chez Boulanger. Ce modèle combine un grand écran lumineux de 6,7 pouces et une expérience photo polyvalente grâce à ses différents capteurs. Son autonomie généreuse et la charge rapide simplifient le quotidien pour une utilisation tout au long de la journée.
Samsung Galaxy S25FE 256Go
✅ Les plus
- Grand écran 6,7 pouces lumineux, idéal en extérieur
- Batterie 4900 mAh, autonomie sur une journée complète
- Appareil photo principal 50 Mpx, zoom optique x3
- Charge rapide 45W pour des recharges efficaces
- Stockage interne 256 Go, adapté aux usages multimédia
❌Les moins
- Zoom numérique jusqu'à x30, qualité limitée au-delà du zoom optique x3
- Absence de certification étanchéité IP68
- Format grand, moins pratique pour les petites mains
Une expérience fluide au quotidien
Le smartphone s'adapte à différents usages, que ce soit pour naviguer sur vos applications, regarder des vidéos ou prendre des photos variées. Son écran large de 6,7 pouces reste lisible en plein soleil, ce qui facilite l'utilisation lors de déplacements ou en extérieur. La batterie de 4900 mAh accompagne aisément une journée complète sans recharge fréquente. Le système de charge rapide de 45 W limite les interruptions en cas de besoin. Sa polyvalence en photo permet de réussir aussi bien des portraits que des paysages, avec une capture détaillée et un zoom performant pour saisir des scènes éloignées. L'appareil propose ainsi une solution adaptée à la vie connectée, avec un format qui ne sacrifie ni confort ni autonomie.
Un positionnement pertinent pour un usage quotidien
Affiché à 749,99 € chez Boulanger, ce smartphone apporte un bon équilibre entre confort d'utilisation et fonctionnalités avancées. Son autonomie durable et son écran lumineux répondent à des besoins variés au fil de la journée. Il convient à ceux qui cherchent une solution fiable pour rester connectés sans contraintes et profiter de contenus sur grand écran.