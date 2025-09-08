La connectivité sans fil fiable et la longue autonomie rendent ce duo clavier-souris pertinent pour le bureau comme à la maison.
Le combo Logitech MK540 tombe à 47,99 €, soit une baisse de 36 % chez Amazon. Ce kit réunit un clavier confortable à touches silencieuses et une souris ambidextre pour un usage quotidien. L'ensemble fonctionne sans fil via un récepteur USB compact, avec une autonomie annoncée de plusieurs années.
Ce duo clavier-souris offre une installation rapide grâce à la connexion sans fil. La conception résistante aux éclaboussures limite les risques d'usure lors d'une utilisation prolongée.
Logitech MK540 Combo
Un ensemble sans fil pensé pour la bureautique, fiable, confortable et durable, adapté au travail quotidien sur PC ou portable.
✅ Les plus
- Connexion sans fil 2,4 GHz stable avec récepteur USB Unifying inclus
- Autonomie des piles jusqu'à 36 mois pour le clavier, 18 mois pour la souris
- Clavier résistant aux éclaboussures et aux touches anti-abrasives
- Touches multimédia et raccourcis personnalisables via Logitech Options
- Souris ambidextre confortable adaptée à une utilisation prolongée
❌ Les moins
- Pas de rétroéclairage sur le clavier, peu adapté aux environnements sombres
- Absence de recharge par câble, nécessite des piles AA classiques
- Compatibilité limitée aux systèmes Windows, usage restreint sur MacOS ou Linux
Un clavier-souris fiable au quotidien
Le combo clavier-souris s'intègre facilement dans un environnement de travail ou de loisirs. Le clavier AZERTY taille standard facilite la saisie de texte, que ce soit pour rédiger un document, échanger par mail ou réaliser un projet personnel.
Les touches dédiées aux fonctions multimédias simplifient la gestion du son ou de la lecture vidéo, sans quitter votre poste. La souris épouse la forme de la main pour accompagner une utilisation prolongée sans gêne, aussi bien à droite qu'à gauche. La connectivité sans fil réduit l'encombrement sur le bureau et permet de déplacer le kit d'un ordinateur à l'autre sans effort.
Un tarif accessible pour un usage durable
Le kit clavier-souris s'affiche à 47,99 € chez Amazon, ce qui le place en bonne position pour un usage professionnel ou domestique. L'autonomie annoncée de trois ans limite les interruptions et les frais liés au remplacement de piles. La résistance aux éclaboussures et la simplicité d'installation conviennent à ceux qui cherchent du matériel fiable pour un poste fixe ou un espace partagé.