Le combo clavier-souris s'intègre facilement dans un environnement de travail ou de loisirs. Le clavier AZERTY taille standard facilite la saisie de texte, que ce soit pour rédiger un document, échanger par mail ou réaliser un projet personnel.

Les touches dédiées aux fonctions multimédias simplifient la gestion du son ou de la lecture vidéo, sans quitter votre poste. La souris épouse la forme de la main pour accompagner une utilisation prolongée sans gêne, aussi bien à droite qu'à gauche. La connectivité sans fil réduit l'encombrement sur le bureau et permet de déplacer le kit d'un ordinateur à l'autre sans effort.