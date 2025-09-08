Le casque de réalité mixte propose une expérience intuitive pour explorer des univers virtuels ou enrichir son environnement réel. Il fonctionne sans fil et s'adapte à un espace domestique classique, ce qui simplifie son utilisation au salon ou dans une chambre. La haute résolution de l'écran permet de profiter de détails fins, utile lors de jeux interactifs ou pour regarder des vidéos immersives.

Des manettes ergonomiques offrent une prise en main confortable, même lors de sessions prolongées. Le casque héberge plus de 500 applications, ce qui multiplie les possibilités pour s'amuser, apprendre ou s'évader, seul ou en famille.