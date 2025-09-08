Destiné aux utilisateurs exigeants, le modèle Pro se distingue par son châssis en titane, à la fois robuste et léger. Il embarque une version optimisée de la puce A18 pour les usages intensifs. L’écran ProMotion 120 Hz garantit une réactivité exceptionnelle, idéale pour le gaming et la vidéo. Son module photo triple avec téléobjectif offre un zoom puissant et précis.