Normalement facturé 45,99 €/mois, RAT+ SPORT est proposé à 19,99 €/mois, soit une économie de 26 €/mois. Sur une année complète, cela représente plus de 300 € d’économies. Cette offre est réservée aux 18–25 ans et disponible jusqu’au 15 octobre 2025. Elle permet d’accéder sans engagement à un bouquet premium habituellement réservé aux abonnés longue durée. À ce tarif, vous profitez de l’intégralité du TOP 14, mais aussi des compétitions européennes de football (Ligue des Champions, Europa League, Conference League), de la MotoGP, du WRC, du tennis et du basket. Un contenu pléthorique, accessible partout, que ce soit sur TV connectée, ordinateur, tablette ou smartphone.