Mini PC rime ici avec simplicité au quotidien. Ce modèle compact se pose sur un bureau ou à côté d'un écran sans gêner les mouvements ni le rangement. Le système de fixation VESA permet de l'installer facilement derrière un moniteur, ce qui limite l'encombrement des câbles. La mémoire de 8 Go et le SSD de 256 Go accélèrent l'ouverture des fichiers bureautiques et réduisent le temps d'attente quand vous jonglez entre plusieurs applications.

Une connexion WiFi double bande et un port Ethernet garantissent la stabilité du réseau, utile pour une visioconférence ou un partage de documents. L'appareil s'adapte à différents contextes : poste de travail partagé, coin télétravail ou espace étudiant. Son fonctionnement silencieux améliore aussi la concentration dans une pièce calme.