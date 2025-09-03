Son format compact simplifie le travail à domicile et optimise l'espace sur un bureau partagé.
Le Mini PC NiPoGi passe à 129,90 €, affichant une chute de 35 % chez Amazon. Ce prix n'a jamais été aussi bas depuis un an. Cet ordinateur compact accompagne les tâches quotidiennes, du travail de bureau à la navigation web, sans encombrer l'espace. Son design discret répond à de nombreux besoins, au domicile comme en télétravail.
Le mini PC offre un démarrage rapide grâce à son stockage SSD, facilitant la reprise d'activité après une pause. Son format discret se glisse sous un écran ou sur une étagère et libère ainsi de la place pour les accessoires ou les documents.
Mini PC NiPoGi N95
Ordinateur compact pour le travail, la bureautique ou le multimédia, simple à installer et économe en énergie.
Avantages
- Processeur Intel Alder Lake Ν95 jusqu'à 3,4 GHz pour une navigation fluide
- 8 Go de mémoire DDR4 pour un usage multitâche basique
SSD M.2 de 256 Go accélérant le démarrage et l'accès aux fichiers
- Double affichage en 4K à 60 Hz pour faciliter la gestion de plusieurs tâches
- Connectivité complète : Wi-Fi bi-bande 2,4/5 GHz, Ethernet Gigabit et Bluetooth 4.2
Inconvénients
- Capacité graphique limitée pour les jeux et la création avancée
- Stockage interne de 256 Go, à compléter pour de gros volumes de données
- Mémoire vive non extensible, limite les usages professionnels exigeants
Un format discret pour optimiser l'espace
Mini PC rime ici avec simplicité au quotidien. Ce modèle compact se pose sur un bureau ou à côté d'un écran sans gêner les mouvements ni le rangement. Le système de fixation VESA permet de l'installer facilement derrière un moniteur, ce qui limite l'encombrement des câbles. La mémoire de 8 Go et le SSD de 256 Go accélèrent l'ouverture des fichiers bureautiques et réduisent le temps d'attente quand vous jonglez entre plusieurs applications.
Une connexion WiFi double bande et un port Ethernet garantissent la stabilité du réseau, utile pour une visioconférence ou un partage de documents. L'appareil s'adapte à différents contextes : poste de travail partagé, coin télétravail ou espace étudiant. Son fonctionnement silencieux améliore aussi la concentration dans une pièce calme.
Un choix pratique pour l'informatique du quotidien
Proposé à 129,90 € chez Amazon, ce mini PC se démarque par sa capacité à répondre aux besoins courants tout en prenant peu de place. Le choix d'un format compact simplifie l'installation sur des bureaux partagés ou de petite taille. La configuration favorise la rapidité pour les usages quotidiens et reste adaptée à un usage multiple, du traitement de texte à la navigation internet.