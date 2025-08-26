Nouvelle rentrée, nouveaux besoins : RED by SFR propose sa RED Box à 19,99€/mois sans engagement. Idéale pour un logement étudiant ou pour booster votre connexion à la maison.

Bon plan fibre : la RED Box sans engagement à prix canon pour la rentrée © Shutterstock
Bon plan fibre : la RED Box sans engagement à prix canon pour la rentrée © Shutterstock

La fibre sans contrainte pour bien démarrer l’année

Qui dit rentrée scolaire dit reprise des cours en ligne, des sessions de streaming et des visioconférences. Avec la RED Box de RED by SFR, profitez d’un accès Internet fibre ou ADSL dès 19,99€/mois, sans engagement, avec un débit performant pouvant atteindre 1 Gb/s en téléchargement et 700 Mb/s en envoi.

De quoi répondre à tous les besoins numériques de la famille ou des étudiants, sans craindre les coupures ou les factures surprises. Pour un nouvel emménagement, c’est également un choix idéal.

Je profite de l’offre RED Box à 19,99 €/mois

Pourquoi choisir la fibre de RED By SFR ?

  • 19,99€/mois seulement : prix fixe et transparent.
  • Fibre jusqu’à 1 Gb/s : idéal pour télétravail, streaming et gaming.
  • Sans engagement : liberté totale, résiliation à tout moment.

Les raisons de ne pas passer à côté

La RED Box est taillée pour les foyers qui veulent une connexion fiable et rapide sans se ruiner. Grâce à des débits atteignant 1 Gb/s en réception et 700 Mb/s en envoi, vous bénéficiez d’une expérience en ligne fluide

La fibre garantit un confort optimal pour suivre des cours en visioconférence, streamer des vidéos en HD ou jouer en ligne sans latence, même lorsque plusieurs appareils sont connectés simultanément. Le tout, sans engagement : vous restez libre de changer d’offre quand vous le souhaitez, sans frais cachés.

RED Box Fibre Wifi 5

RED Box Fibre Wifi 5

sans engagement

En option

Appels vers les fixes

Jusqu'à

1Gb/s

Fibre

19,99€

Mise en service de 39€ offerte !

Voir l'offre
Voir l'offre
Offre

Engagement

sans engagement

Opérateur

SFR

Technologie

Fibre

Débit descendant

1Gb/s

Décodeur TV

En option

Appels inclus

Appels vers les fixes

Conditions

Engagement

sans engagement

Internet

Opérateur

SFR

Technologie

Fibre

WiFi

WiFi 5

Débit descendant

1Gb/s

Débit montant

1Gb/s

Télévision

Décodeur TV

En option

Chaînes

35 chaînes

Téléphonie

Appels inclus

Appels vers les fixes

Nombre de destinations

100 pays

Frais de service

Frais d'activation

0€

Frais de résiliation

49€

C’est aussi une excellente option pour les étudiants qui s’installent pour la rentrée : prix abordable, installation rapide et performances adaptées aux usages modernes.

Une offre imbattable pour cette rentrée

RED by SFR propose l’une des offres fibre les plus compétitives du marché. Pas de hausse de tarif au bout de quelques mois, pas d’engagement sur 12 ou 24 mois, et un prix stable pour toute la durée de votre abonnement.

Investir dans une connexion rapide et stable est essentiel en 2025, que ce soit pour travailler, étudier ou se divertir. Avec la RED Box, vous alliez qualité, liberté et prix maîtrisé, sans mauvaises surprises. C’est tout simplement l’offre idéale pour commencer l’année du bon pied.

Souscrire à la RED Box maintenant

La RED Box à 19,99 €/mois sans engagement est une opportunité à ne pas laisser passer pour la rentrée. Une connexion performante, un tarif attractif et une liberté totale : tout ce qu’on attend d’un fournisseur Internet moderne.

À découvrir
Meilleure box internet Fibre et ADSL, comparateur gratuit (août 2025)
01 août 2025 à 08h41
Comparatifs services