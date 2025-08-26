Nouvelle rentrée, nouveaux besoins : RED by SFR propose sa RED Box à 19,99€/mois sans engagement. Idéale pour un logement étudiant ou pour booster votre connexion à la maison.
La fibre sans contrainte pour bien démarrer l’année
Qui dit rentrée scolaire dit reprise des cours en ligne, des sessions de streaming et des visioconférences. Avec la RED Box de RED by SFR, profitez d’un accès Internet fibre ou ADSL dès 19,99€/mois, sans engagement, avec un débit performant pouvant atteindre 1 Gb/s en téléchargement et 700 Mb/s en envoi.
De quoi répondre à tous les besoins numériques de la famille ou des étudiants, sans craindre les coupures ou les factures surprises. Pour un nouvel emménagement, c’est également un choix idéal.
Pourquoi choisir la fibre de RED By SFR ?
- 19,99€/mois seulement : prix fixe et transparent.
- Fibre jusqu’à 1 Gb/s : idéal pour télétravail, streaming et gaming.
- Sans engagement : liberté totale, résiliation à tout moment.
Les raisons de ne pas passer à côté
La RED Box est taillée pour les foyers qui veulent une connexion fiable et rapide sans se ruiner. Grâce à des débits atteignant 1 Gb/s en réception et 700 Mb/s en envoi, vous bénéficiez d’une expérience en ligne fluide
La fibre garantit un confort optimal pour suivre des cours en visioconférence, streamer des vidéos en HD ou jouer en ligne sans latence, même lorsque plusieurs appareils sont connectés simultanément. Le tout, sans engagement : vous restez libre de changer d’offre quand vous le souhaitez, sans frais cachés.
RED Box Fibre Wifi 5
sans engagement
En option
Appels vers les fixes
1Gb/s
19,99€
Mise en service de 39€ offerte !
Opérateur
SFR
Technologie
Fibre
Débit descendant
1Gb/s
Décodeur TV
En option
Appels inclus
Appels vers les fixes
WiFi
WiFi 5
Débit montant
1Gb/s
Chaînes
35 chaînes
Nombre de destinations
100 pays
Frais d'activation
0€
Frais de résiliation
49€
C’est aussi une excellente option pour les étudiants qui s’installent pour la rentrée : prix abordable, installation rapide et performances adaptées aux usages modernes.
Une offre imbattable pour cette rentrée
RED by SFR propose l’une des offres fibre les plus compétitives du marché. Pas de hausse de tarif au bout de quelques mois, pas d’engagement sur 12 ou 24 mois, et un prix stable pour toute la durée de votre abonnement.
Investir dans une connexion rapide et stable est essentiel en 2025, que ce soit pour travailler, étudier ou se divertir. Avec la RED Box, vous alliez qualité, liberté et prix maîtrisé, sans mauvaises surprises. C’est tout simplement l’offre idéale pour commencer l’année du bon pied.
La RED Box à 19,99 €/mois sans engagement est une opportunité à ne pas laisser passer pour la rentrée. Une connexion performante, un tarif attractif et une liberté totale : tout ce qu’on attend d’un fournisseur Internet moderne.