Pour souscrire au forfait 100 Go de RED by SFR s'effectue en ligne via le site officiel de l'opérateur. Le processus est simple et rapide : sélection du forfait, personnalisation éventuelle avec des options supplémentaires, création du compte client et validation de la commande.

Pour ceux souhaitant conserver leur numéro de téléphone actuel, il suffit de renseigner le code RIO (Relevé d'Identité Opérateur) lors de la souscription. RED by SFR se charge alors de la portabilité du numéro et de la résiliation auprès de l'ancien opérateur.