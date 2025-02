Le Google Pixel 9 incarne l’expertise de Google en matière de smartphones, alliant design élégant et intelligence artificielle avancée. Conçu pour offrir une expérience fluide et intuitive, il mise sur la puissance de son processeur et l’optimisation logicielle pour se démarquer. Avec un écran immersif et un appareil photo réputé pour sa qualité, il répond aux attentes des utilisateurs exigeants. Sa promesse ? Un téléphone performant, durable et toujours à jour grâce à un suivi logiciel exceptionnel. En ce moment, il est disponible à 568,99 € au lieu de 774,05 € avec une promo et un bon de 100 € appliqué lors du paiement sur Amazon.