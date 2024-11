Noté 9/10 par la rédaction de Clubic, le Google Pixel 9 se distingue de son prédécesseur par son allure encore plus élégante. Son dos brillant associé à des tranches mates offre une excellente prise en main, optimisée par un écran OLED de 6,3 pouces (16 cm). Cette dalle, plus lumineuse que celle du modèle précédent, conserve une définition Full HD et un taux de rafraîchissement identique, garantissant une expérience visuelle de qualité.

Bien qu'un peu plus grand que l'iPhone 15 Pro, le Pixel 9 reste un appareil compact avec un poids de 198 grammes. Sous le capot, il est équipé du nouveau processeur Tensor G4, offrant une amélioration de 20% des performances par rapport à la génération précédente, et soutenu par 12 Go de mémoire vive. Cet apport de puissance est idéal pour gérer des applications toujours plus sophistiquées et profiter pleinement des fonctionnalités locales de Gemini.