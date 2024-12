Parmi ses atouts majeurs, la WATCH GT 5 offre une autonomie impressionnante, atteignant jusqu’à 14 jours, et s’appuie sur une plateforme optimisée pour un suivi continu des activités physiques et des paramètres de santé. Ses 12 capteurs intégrés permettent une analyse détaillée des performances, notamment pour des disciplines telles que la course à pied, le trail ou la randonnée.

Les amateurs de running apprécieront le mode dédié à cette activité, qui combine un GPS précis et des cartes détaillées en couleur. Ces dernières, particulièrement utiles par temps de pluie grâce à l’écran tactile et la couronne, affichent des informations topographiques pour mieux évaluer les parcours. En parallèle, des données sur la posture et l’équilibre permettent d’affiner sa technique.

Les pratiquants de trail et d’autres sports d’extérieur, comme le cyclisme ou l’alpinisme, pourront importer des itinéraires personnalisés et les synchroniser avec l’application HUAWEI Santé. Les cartes en couleur, également disponibles hors ligne, sont un véritable atout pour planifier des sorties. La montre répond aussi aux attentes de disciplines plus spécifiques, comme le golf, avec des modes dédiés pour analyser le swing ou suivre les performances sur plus de 15 000 parcours détaillés en 3D.

Enfin, la WATCH GT 5 Pro brille par sa résistance à l’eau, avec une certification IP69K et 5ATM. Elle se prête ainsi aux activités aquatiques, notamment la plongée jusqu’à 40 mètres de profondeur, où elle fournit des informations claires malgré l’écran tactile désactivé.

Son autonomie dépend également du modèle que vous choisissez. Pour obtenir 14 jours d'autonomie maximum, il faudra opter pour les modèles GT 5 et GT 5 Pro, en version 46mm. Les modèles GT 5 et GT 5 Pro, en version 41 et 42 mm respectivement, affichent 7 jours d'autonomie maximum.