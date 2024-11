Le PC portable dispose d'un écran Nebula Display de 16 pouces, avec un taux de rafraichissement de 165 Hz et d'un temps de réponse de 7 ms. L'écran IPS propose une définition de 1920x1200 pixels au format 16:10, et est compatible G-Sync pour éviter les saccades et tout autre problème d'affichage. Il supporte également les contenus Dolby Vision, comme les jeux ou les films compatibles. Les deux haut-parleurs bénéficient eux du codec Dolby Atmos pour un son plus enveloppant.

Côté performances, le ROG Strix dispose d'un processeur Intel Core i7-13650HX 2.4 GHz, ainsi que d'un GPU NVIDIA GeForce 4060, de 16 Go de RAM DDR5 et d'un SSD 512 Go M.2 NVMe. Asus a développé un système de ventilation avec trois ventilateurs et une évacuation sur tout le pourtour pour garantir des performances optimales même lorsque CPU et GPU sont fortement sollicités en cours de jeu.

L'autonomie est enfin le point faible habituel des PC portables gamer, mais Asus a tenu à proposer une meilleure solution avec une batterie de 90Wh, et une recharge rapide jusqu'à 100W permettant de passer de 0 à 50% en 30 minutes si besoin avec le chargeur inclus.