Bon plan : le forfait mobile Free 140 Go à moins de 12€ est toujours disponible !

Allez voir du côté de chez Free pour profiter de ce forfait mobile, parmi les plus intéressants du moment, surtout si vous êtes un gros consommateur de données mobiles. En effet, chez Free, vous avez 140 Go à utiliser en France métropolitaine, dont 18 Go qui peuvent être utilisés depuis l'Europe et les DOM.

Donc lorsque vous êtes en voyage, c'est très utile pour continuer d'utiliser Internet, accéder à vos mails ou encore utiliser des applications très pratiques comme le GPS ou des traducteurs instantanés.

En plus, vous bénéficiez des appels, SMS et MMS illimités, donc le top pour communiquer avec vos proches et vos amis. Le forfait est assez intéressant puisqu'il est affiché à 11,99 €/mois la première année, en 4G. Puis il passe à 19,99 € et en 5G. Notez que si vous êtes abonné(e) Freebox, le forfait 5G est à 15,99 €/mois.