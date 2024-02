A ce prix, le Google Pixel 7 Pro est une vraie bonne affaire chez Fnac

Le Google Pixel 7 Pro est la version la plus puissante de l'avant-dernière mouture des smartphones de Google. C'est un téléphone compatible 5G avec double Sim qui offre 128 Go de mémoire. Il est doté d'un bel écran AMOLED de 6,71", d'une puce puissante Google Tensor 2 avec 12 Go de RAM et, dans le cas présent, 128 Go de mémoire interne. Le reste de la fiche technique est détaillée un peu plus bas, mais sachez que malgré la sortie du Google Pixel 8, le Pixel 7 Pro, surtout à ce prix, est sûrement la meilleure affaire de ces dernières semaines.

En effet, jusqu'à aujourd'hui, le Google Pixel 7 Pro coûte normalement 899 €. Mais aujourd'hui chez Fnac, vous avez la possibilité de le commander pour seulement 499 €, soit 44% de remise. La livraison standard est gratuite, en 3 jours environ, ou en une journée pour aller le chercher en magasin. Mieux : s'il est en rayon, le magasin vous le met de côté et vous le récupérez dans l'heure qui suit votre commande.