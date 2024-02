B&You lance un nouveau forfait 80 Go à moins de 9€. C'est le moment de faire baisser sa facture !

Une fois de plus, la branche low cost de Bouygues Télécom entend frapper fort pour attirer d'éventuels nouveaux clients ou s'assurer la fidélité de ses abonnés. Voici ainsi venir son nouveau forfait B&You 80 Go. En ajoutant 20 Go utilisables en Europe/DOM et les appels et SMS/MMS illimités en France pour un tel tarif par mois, difficile de trouver en ce moment meilleure affaire.